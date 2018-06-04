Enflasyon verilerinin ardından Türk Lirası'nın değer kazanmasının sebebi ne?

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Mayıs ayında tüketici ve üretici fiyatlarının beklentilerin üzerine çıkmasının ardından Türk Lirası dolar karşısında değer kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Nisan'da % 12.24 olan çekirdek TÜFE Mayıs'ta % 12.64'e yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken; ÜFE ise aylık %3.79 artarak yıllık % 20.16 ile Ağustos 2003'ten beri en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Dolar/TL kurunun verilerin açıklanmasının ardından 4.595 seviyesine kadar gerileyerek günün en düşük seviyesini görmesini değerlendiren uzmanlar, kurdaki gerilemeye perşembe günü toplanacak Merkez Bankası’nın faiz artıracağına dair beklentinin artmasının sebep olduğunu belirtti.

Goldman Sachs'in veri öncesi paylaştığı beklentilerde de “Enflasyon sürpriz bir şekilde yüksek gelirse, TL daha da zayıflayabilir ve piyasa faiz artışını fiyatlamaya başlayabilir. Bu durumda seçimlere yaklaşırken, TL’deki sert düşüşü önlemek için TCMB’nin bir tepki vermesi olası hale gelebilir ” değerlendirmesinde bulunulmuştu.

“Merkez Bankası sinyal etkisini daha fazla kullanmaya çalışacaktır”

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kişisel Twitter hesabından “Enflasyonun bu kadar yüksek çıkması piyasanın MB'den faiz artırımı beklentisini artırdığı için kur geriledi” yorumunda bulunurken; BloombergHT’ye konuşan Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül de Merkez Bankası'nın yüksek enflasyon nedeniyle bir adım atacağını söyledi. Bunun ölçülü bir adım olacağını düşündüğünü kaydeden Şengül, “Merkez Bankası sinyal etkisini daha fazla kullanmaya çalışacaktır” diye konuştu.

TD Securities gelişen piyasa strateji müdürü Cristian Maggio da “Enflasyon oldukça kötü durumda ve piyasanın buna olumlu tepki vermesinin tek sebebi, geçtiğimiz hafta TCMB'nin, TÜFE'nin hızlanması durumunda faiz artırılacağını vaat etmesi" dedi.

"Piyasa, rakamı o kadar kötü olarak yorumluyor ki, bu aslında iyi"

BlueBay Asset Management stratejisti Timothy Ash ise verinin ardından e-mail yoluyla gönderdiği notunda, "Piyasa, rakamı o kadar kötü olarak yorumluyor ki, bu aslında iyi. TCMB'nin 7 Haziran'daki toplantıda faiz artırmama konusundaki esneklik payı, oldukça az hale geldi ve TCMB, piyasa beklentisinin aşağısında hareket ederse, kendisini çok hassas hale getirecek" yorumuna yer verdi.

QNB Finansbank Baş Ekonomisti Gökçe Çelik de enflasyonun daha da yükseleceğine dair beklentilerin Merkez Bankası’nı faiz artışı için motvie edebileceğini belirterek, “Yerel talepteki azalma giderek daha belirgin hale geliyor, örneğin 50-75 baz puan civarında bir ek sıkılaştırma bekliyoruz” görüşünü paylaşıyor.