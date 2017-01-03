Enflasyon ve güvenlik endişesi TL'yi vurdu

Enflasyonun gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve TL'deki değer kaybı nedeniyle 2016 yılını piyasa beklentilerinin ve Türk Merkez Bankası'nın tahmininin üzerinde yüzde 8.53 seviyesinde tamamlamasıyla TL, ABD Doları karşısında yeni tarihi düşük seviyelerini test etti.

Analistler, veri sonrası Merkez Bankası'dan faiz artırım beklentilerinin yükseldiğine dikkat çekerken, Aralık ayında yıllık enflasyonda yaşanan artışla beraber Merkez Bankası yüzde 7.50 olan yıl sonu enflasyon tahminini tutturamadı.

Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dolar/TL kuru 3.6040'a kadar yükseldi ve TL, dolara karşı yeni tarihi düşük seviyesini gördü.

Verinin ardından Türkiye'deki reel politika faiz oranının artık negatif bölgeye indiğini hatırlatan Nomura'nın gelişmekte olan piyasalar ekonomisti İnan Demir şöyle konuştu:

"Liradaki Eylül sonundan bu yana yaşanan değer kaybının reel faizleri sabit tutmak için en az 200 baz puanlık bir faiz artışını gerektirdiğini düşünüyoruz. Ancak liraya gerçek getiri desteği vermek için faiz artışlarının şiddeti çok daha büyük olmalı."

Türk lirası son dönemde bölgesel siyasi gerilim, PKK ve IŞİD dahil olmak üzere Türkiye'de artan terör saldırıları, ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanması sonrasında yaşanan belirsizlikler ve küresel ekonomideki gelişmelerle neredeyse her gün dolara karşı tarihi düşük seviyesini yenileyerek serbest düşüşünü sürdürüyordu. Aralık ayında Beşiktaş ve Kayseri'de yaşanan terör saldırılarının ardından İstanbul Reina'da 39 kişinin bir terör saldırısı neticesinde yeni yıl gecesi hayatını kaybetmesi üzerine endişeler daha da arttı.

Faiz artışı beklentisi

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, daha çok ülke içindeki siyasi karışıklık, terör saldırıları ve jeopolitik riskler nedeniyle TL'nin Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da geçen yıl en kötü performans gösteren para birimi olduğunu söyledi. Matys beklenenden çok daha yüksek gelen Aralık ayı yıllık enflasyon rakamlarının bu yıl Türkiye'yi bekleyen zorluklardan biri olduğunu belirtti ve liradaki değer kaybını şöyle değerlendirdi:

"Bu yıl da hırpalanmış liraya rahat yok. Yeni yılın başlangıcı İstanbul'daki trajik bir olayda 39 kişinin öldürülmesi ve 60'dan fazla kişinin yaralanmasıyla damgalandı. Geçtiğimiz 18 ayda ülke yüzlerce kişinin öldürüldüğü bir dalga terörist saldırı nedeniyle acı çekiyor. Güvenlik endişeleri turist sayısında ciddi bir azalmaya neden oldu ve hane halkı güvenine zarar verdi."

Matys, darbe girişimi sonrasında ekonominin momentumunu kaybetmesiyle liradaki değer kaybının enflasyonist baskıyı tetikleyebileceğini söylediklerini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birçok kez uyarıda bulunmuştuk. Lirayı istikrara kavuşturmak enflasyon beklentilerinin bozulmasını önlemek için çok önemli. Liranın daha fazla değer kaybetmesine izin vermek sadece enflasyonist baskıları arttırmakla kalmayacak aynı zamanda zaten kırılgan olan tüketici güvenine ve iç tüketime dayanan ekonomiye daha fazla zarar verecek. Merkez Bankası'nın spekülatörlerin önünü almak için faiz arttırımına gitmesi gerektiği konusundaki görüşümüzü koruyoruz."

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu 24 Ocak'ta toplanacak. Banka Kasım ayı para politikası kurulu toplantısında dolara karşı tarihi düşük seviyesinde olan liradaki değer kaybını önlemek için sürpriz bir şekilde politika faizini 50 baz puan arttırarak yüzde 8'e çıkarmıştı. Merkez Bankası'nın bundan önceki politika faizi artışı 2014 yılı Ocak ayı olağanüstü PPK toplantısında olmuştu. Ancak banka 2016'nın Aralık ayındaki son toplantısında kısa vadeli faizleri değiştirmemişti.

Merkez Bankası geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik aktivitenin yavaşlamaması için faizlerin düşürülmesi çağrısı nedeniyle baskı altında kalmıştı.

Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın 24 Ocak'ta yapacağı bu yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı faiz kararında olacak.

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Seda Sezer Bilen