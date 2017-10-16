Enflasyon ve dolar kuru beklentileri yükseldi

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Merkez Bankası\'nın Beklenti Anketi\'nde, yıl sonu için enflyasyon, dolar kuru, cari açık ve büyümeye ilişkin beklentiler yükseldi.

Merkez Bankası\'ndan yapılana açıklamaya göre, anket katılımcılarının bu yıl sonu Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.72 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 9.89\'a yükseldi.

Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8.35 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 8.52\'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 7.93\'ten ve yüzde 7.98\'e çıktı.

Katılımcıların 2017 yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 3.63 lirayken, bu anket döneminde 3.72 liraya çıktı. Aynı anket dönemlerinde 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 3.83 liradan ve 3.88 liraya yükseldi.

Merkez Bankası anketinde 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36.9 milyar dolardan, 38.0 milyar dolara, 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi de 39.3 milyar dolardan 40.1 milyar dolara çıktı.

Buna karşılık, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2017 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.6 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 5.2\'ye, 2018 yılı büyüme beklentisi de yüzde 4.0\'ten ve yüzde 4.3\'e yakseldi.