Enflasyon, vatandaşa yüzde 40 olarak yansıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayına ilişkin açıkladığı enflasyon yıllık yüzde 19.58 oldu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon, pandemi dönemi başından itibaren çarşıda pazarda ister kur, ister maliyet kaynaklı fiyatların pek de TÜİK rakamlarına uygun arttığı görülmüyor.

TÜİK'in 414 ürünün fiyatının ağırlıklarına göre hesapladığı rakam, her ailenin hatta her bireyin harcamalarını yansıtmayabiliyor.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre 4 kişilik gerçek bir ailenin temel harcamaları baz alınarak yapılan hesaplama 2020 Eylül ile 2021 Eylül ayları arasında vatandaşa yansıyan enflasyonun TÜİK rakamının iki katı olduğunu ortaya koyuyor. 4 kişilik ailenin elektrik, doğalgaz, su, gıda, giyim ve kiradan oluşan temel harcamalarının geçen yıla göre yüzde 40 artarak ortalama 8 bin 800 liradan 12 bin 331 liraya tırmandığı hesaplandı.

ADSL kullanımında internet hızları değiştiği için bir çok ailenin paket değişimi nedeniyle ödediği ücrette artış olduğu göze çarpıyor. Elektrik faturaları da birim fiyata yapılan zammın dışında da son aylarda sık şikayet konusu. Bir çok kişi elektrik faturalarının şişik gelmesinden yakınıyor. Ailelerde artık hemen herkes cep telefonu kullandığı için bu gider de artık vazgeçilmezler arasında. Cep telefonu şirketleri de sık sık paket değiştirerek vatandaşın bir üst paketi kullanmasını dolayısıyla daha fazla ödeme yapmasını sağlıyor.

Aile bütçenin en büyük gideri ise yüzde 42 artışla gıda, giyim ve eczane harcamalarının yapıldığı kredi kartı ekstresi oluşturuyor.

4 kişilik bir ailenin içinde lüks barındırmayan gıda harcamaları geçen yıla göre yaklaşık yüzde 42 tırmanmış durumda.

Geçen yıl 8 bin 800 lira civarında olan harcamanın 5 bin 615 lirasını oluşturan kredi kartı ekstresi bu yıl 7 bin 963 liraya ulaştı.

Geçen yıl 2 bin 500 lira olan ev kirası 3 bin 500 liraya çıktı.

İstanbul'da ise iyi semtlerde 4 bin 500 veya 5 bin liradan aşağı kiralık ev bulunamıyor.