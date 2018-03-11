Enflasyon turizmi vurdu

Turizm Veri Bankası'nın açıklağı verilere göre, şubatta enflasyon değeri, turizm işletmelerinde maliyet artışına yol açtı. 2018’in rekoru olarak kaydedilen artış, enflasyonun üzerine çıkarak yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artarak yüzde 11,23 olarak gerçekleşen enflasyon değeri, turizm tesislerinde maliyet artışına yol açtı. Turizm Veri Bankası’nın (TVB) açıkladığı veriler, ekonomik darboğazın turizm sektörüne olumsuz etkisinin 2018 yılında da sürdüğünü gözler önüne serdi. Otellerde, 12 aylık ortalama maliyet artışlarına göre yüksek artış temizlik, yiyecek ve içecek gruplarında yaşandı. Bu alanlarda yaşanan maliyet artışı, yüzde 12 ila yüzde 14 ortalamalarla gerçekleşti.



Turizmin “kayıp yılı” 2016’yı geride bırakmak için oda fiyatlarında indirime giden oteller, yüksek maliyet oranlarının yarattığı bunalımla karşı karşıya kaldı. Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 1,76 artan Tüketici Fiyatları Endeksi, (TÜFE) otellerde maliyet artışının yüzde 13,1’e fırlamasına neden oldu. Böylelikle, otellerde maliyet artışı yüzde 11,23’lük enflasyon değerinin üzerine çıktı.



Konaklama tesislerinde, 2018 yılının ilk iki ayında en yüksek artış yüzde 14’lere varan oranla içecek, yiyecek ve temizlik alanlarında gözlendi. Bu grupların maliyetinde yaşanan değişim, 2018 yılının rekor artışı olarak kaydedildi. İçecek, yiyecek ve temizlik gruplarındaki artışı teknik servis ve enerji grubu maliyetlerinde yaşanan artış izledi. Teknik servis grubu maliyetlerindeki artış yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşti. Maliyet artışları, milli gelir hesaplarına ve büyüme oranlarına ilişkin paylaştığı verilerin yanlışlığıyla tartışmalı hale gelen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine de yansıdı.



Enflasyon artışına en büyük katkı, yurttaşın sepetinde en fazla yer tutan gıda ve alkolsüz içecekler kalemlerinde yaşandı. Aylık gıda enflasyonu Şubatta yüzde 2,24 olarak gerçekleşti.



Türkiye ekonomisinin girdiği çıkmazın sektörde yarattığı bunalım bu yıl uzun zaman sonra bir ilkin yaşanmasına da neden oldu. Şubatta neredeyse iki yıl sonra ilk defa enerji ve yakıt maliyetleri dahil tüm maliyetlerde yükseliş yaşandı. Yalnızca teknik servis ve enerji grubu maliyetlerindeki artış enflasyonun altında seyrederken, diğer bütün kalemlerde yaşanan artış enflasyon değerinin üzerine çıktı.