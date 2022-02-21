Enflasyon timleri denetimlere başladı; günde 2 bin adrese gidilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyonla mücadelede "enflasyon timi" oluşturulacağının açıklanmasının ardından, söz konusu ekipler tarafından fiyat denetimleri başladı. Bu kapsamda her biri 2 vergi müfettişi, 2 gelir uzmanından oluşan toplamda 4 kişilik timler, günde 3 adrese gidecek. Bu yolla Anadolu'nun her tarafından temel tüketim ürünlerine ilişkin olarak günde 2 bin yerin denetlenmesi hedefleniyor.

Enflasyon timleri, toptan satış, üretim ve perakende satışta kendi aralarında zam yapıp yapmadığını, KDV indirimlerini denetliyor. Stokçuluk, 1 ay, 1 hafta önceki e-faturalar sistemden çekilerek ortalama alış fiyatları çıkarılıyor. Et, yumurta ve tavuk ürünlerinin fiyatı öncelikle incelenecek, üretim yeri açısından Balıkesir, Kayseri, Konya, gibi illerde de denetimler yoğunlaştırılacak. Denetim esnasında faaliyet konularına ilişkin satış yapılan ürünlerin fiili envanter (stok) sayımı yapılıyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanların, satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim ettiğine yönelik ifadeleri de alınıyor.

35 faaliyet alanı denetleniyor

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre Türkiye genelinde enflasyon timleri bin 400 vergi müfettişi, bin 400'ü de gelir uzmanı olmak üzere 2 bin 800 kişiden oluşuyor. Yaklaşık 500 kişilik ekip ise denetimlerin yüzde 40'ının yapıldığı İstanbul'da görev yapıyor. Timler, "gıda, otomotiv, elektrikli ev aletleri, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil" başta olmak üzere 35 faaliyet alanında denetim gerçekleştiriyor.

Vergi müfettişleri, gelir uzmanlarından oluşan enflasyon timleri KDV fiyatlarındaki değişiklikleri yerinde incelerken, raflarla birlikte alım, satım fiyatları da karşılaştırılıyor.10 binden fazla adres