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Ekonomi

Enflasyon Temmuz'da eksi çıktı

Enflasyon aylık bazda düşüş sürecini üç aya çıkarırken, yıllık bazda hafif yükseliş kaydetti

03 Ağustos 2012 13:31

Enflasyon Temmuz'da TÜFE'de 0.23, ÜFE'de yüzde 0.31 düşüş kaydetti. Yıllık TÜFE yüze 9.07'ye yükseldi.
 
Enflasyon aylık bazda düşüş sürecini üç aya çıkarırken, yıllık bazda hafif yükseliş kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, enflasyon Temmuz'da TÜFE'de 0.23, ÜFE'de yüzde 0.31 düşüş kaydetti. CNBC-e anketinde TÜFE'nin yüzde 0.14 gerilemesi bekleniyordu.

TÜFE yıllık bazda yüzde 9.07'ye yükselirken, ÜFE'de yüzde 6.13 oldu. Merkez Bankası, enflasyonun Temmuz'da hafif yükseleceğini öngörmüştü.

TÜF'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1.09 ile eğitim grubunda gerçekleşti.

Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0.59, lokanta ve otellerde yüzde 0.55, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.45, ulaştırmada yüzde 0.37, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.36, sağlıkta yüzde 0.02 artış yaşandı. Ev eşyasında yüzde 0.47, konutta yüzde 0.61, eğlence ve kültürde yüzde 0.62, giyim ve ayakkabıda yüzde 4.38 düşüş görüldü. Alkollü içecekler ve tütünde değişim gözlenmedi.

Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 18.69 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda meydana geldi. Onu çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 13.76), konut (yüzde 11.68), lokanta ve oteller (yüzde 9.37) izledi.


Zam şampiyonu limon


Temmuz ayının zam şampiyonu yüzde 29.46'lık artışla limon oldu. Taze fasulye yüzde 23.13, salatalık yüzde 17.54, çarliston biberi yüzde 15.93, yurtiçi turlar yüzde 14.17, banka ile havale ücreti yüzde 8.45, dondurma yüzde 6.51 arttı. Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 26.95'le karpuz oldu.

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