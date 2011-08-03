Enflasyon Temmuz'da eksi çıktı

T24 - Enflasyon Temmuz'da TÜFE'de 0.41, ÜFE'de yüze 0.03 geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 6.31'e çıktı.







Enflasyon Temmuz'da eksi çıkmasına rağmen, yıllık bazda hafif de olsa yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, enflasyon Temmuz'da TÜFE'de 0.41, ÜFE'de yüze 0.03 geriledi.



Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 6.31, ÜFE'de yüzde 10.34'e çıktı.



TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1,47 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0.94, ulaştırmada yüzde 0.78, eğitimde yüzde 0.73, lokanta ve otellerde yüzde 0.61, ev eşyasında yüzde 0.28, haberleşmede yüzde 0.19, konutta yüzde 0.06, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01 artış meydana geldi. Sağlıkta yüzde 0.72, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.18, giyim ve ayakkabıda yüzde 4.84 düşüş görüldü.



Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 12.98 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Onu ulaştırma (yüzde 9.81), lokanta ve oteller (yüzde 7.79), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 7.65), ev eşyası (yüzde 7.22), giyim ve ayakkabı (yüzde 6.93) izledi.

Tarımda yüzde 6'lık düşüş



Sektörel bazda bakıldığında tarımda yüzde 6.06, sanayide yüzde 1.22'lik düşüş görüldü. Yıllık bazda tarımda fiyatlar yüzde 1.83, sanayide yüzde 12.13 arttı.



ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 4.37 ile metal cevheri alt sektöründe gerçekleşti.



Sanayinin üç sektöründen, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,34, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.20, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 0.16 artış yaşandı.

Zam şampiyonu sivri biber



Ağustos ayının zam şampiyonu yüzde 58.39'luk artışla sivri biber oldu. Onu yüzde 14 ile limon, yüzde 12.23'le taze fasulye, yüzde 9.11 ile okul kitapları, yüzde 5.57 ile hazır kahve, yüzde 5.28'le mücevher izledi.



Fiyatı en çok düşen ürünler yaz meyveleri oldu. En büyük düşüş yüzde 38.73'le karpuzda olurken, onu yüzde 21.74'le şeftali, yüzde 14.66'yla erik izledi.



Dolar 1,72'yi gördü



Global piyasalardaki olumsuz seyirle dolar güne yükselişle başladı. Altın da 1671,39 dolarla rekor tazeledi.



Euro Bölgesi borç sorunlarının yanı sıra global ekonomide yavaşlama endişeleri ile risk iştahında devam eden daralmayla dolar içeride güne yükselişle başladı.



Dolar bankalararası piyasada 1,7220 TL'ye kadar yükseldi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarın sürpriz toplantı yapacağı haberi dolarda hafif düşüşe neden olsa da kur yüksek seyrini koruyor.



Dolar/TL'de, dış piyasalara paralel yukarı yönlü seyrin devam edebileceği belirtiliyor.



Denizbank Döviz Masası Yetkilisi Emre İnce, mevcut ortamda özellikle güvenli liman olarak düşünülen Alman tahvilleri ve ABD tahvillerine çok ciddi talep olduğunu ve faizlerin uzun zamanın düşük seviyelerine geldiğini belirterek, "Yine güvenli liman olarak görülen altın, İsviçre frankı ve yende ciddi yükselişler yaşanıyor. Bunlara bağlı olarak TL'den de çıkış var. Dün özellikle Londra tarafından ciddi talep görüldüğünde 1.70 civarından bir miktar yerli satışı oldu fakat talebi karşılamaya yetmedi" dedi.



İnce, şöyle devam etti: "Piyasalar sabah itibariyle olumsuz, bu yüzden gün içinde ABD'de ADP verisi yakından takip edilir. Olumsuz gelecek veri kötü algılamayı artırabilir, olumlu gelen veriye ise tepki zayıf kalabilir. Ayrıca içeride enflasyon var. Yine düşük gelen enflasyon verisi TCMB'nin faiz konusunda elini daha da rahatlatacaktır.



Dolar/TL'de mevcut seviyeler daha önce görüldüğü için yerli satışı zayıf olacaktır. Yabancı talebinin devam etmesi durumunda kur, daha önceki yükselişte gördüğü zirve olan 1,7345 seviyesine kadar gidebilir. Dolar/TL'de ilk etapta 1,7265, aşağıda ise 1,7000 ve 1,6880 seviyeleri önemli."

Altında yeni rekor



Euro Bölgesi'ne yönelik endişelerle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Altının onsu 1671,39 dolarla rekor tazeledi.



