Enflasyon tek haneye indi

T24- Enflasyonda Mayıs ayında TÜFE'de yüzde 0.36, ÜFE'de yüzde 1.15 düşüş yaşandı. Yıllık enflasyon yüzde 9.10'a geriledi. Enflasyon Mayıs ayında beklentilerin aksine eksi çıktı ve yeniden tek haneye indi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,36, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) yüzde 1,15 gerilediğini açıkladı.
CNBC-e anketinde TÜFE'deki artışın Mayıs'ta yüzde 0.40'la sınırlı kalacağı, ÜFE'de ise yüzde 0.52'lik bir yükseliş olacağı öngörülmüştü.
TÜİK'e göre, Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 9,10, ÜFE'de yüzde 9,21 arttı.
Merkez Bankası, daha önceki açıklamalarında, Mayıs ayında işlenmemiş gıda fiyatlarında düşüş gözleneceğini ve enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyeceğini vurgulamıştı.