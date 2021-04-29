Enflasyon tahminindeki revizyonun ardından dolar ve Euro'da aşağı yönlü hareketlenme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Piyasaların yakından izlediği enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini 2.8 puan arttırılarak 12,2 olarak revize edildi. TCMB'nin açıkladığı yeni enflasyon beklentisinin piyasa öngörülerine daha da yaklaşması sonrası döviz kurlarında aşağı yönlü hareketler yaşandı.

Dünya gazetesinin haberine göre Kavcıoğlu'nun sunumu ve piyasa mesajları öncesinde 8,20 civarında seyreden dolar /TL 8,13 seviyesine geriledikten sonra 8,19-8,17 seviyesinde dengelendi. Euro/TL ise açıklamadan önce 9,95-9,96 seviyesinde seyrederken 9,90'ın altına indi.

Enflasyon tahminindeki revizeye ek olarak Kavcıoğlu'nun sıkı duruşun süreceğine yönelik mesajlarını tekrarlaması da Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında sınırlı da olsa değerlenmesini sağladı.





