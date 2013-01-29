Enflasyon tahmini yüzde 5.3'te kaldı

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5.3 olarak koruduklarını söyledi. Krediler ve dövizdeki dalgalanmaya kayıtsız kalmayacaklarını belirten Başçı, derecelendirme kuruluşlarının haddinden fazla konuşulduğunu ifade etti.



Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı.

2012'nin son çeyreğinde risk iştahındaki artışın belirginleştiğini belirten Başçı şunları söyledi:

"Küresel ölçekte parasal genişlemenin sürmesi gelişmekte olan ülkelere portföy akımlarına neden oluyor. Bu gelişme esnek para politikasına ihtiyacı getiriyor. Geçen yıl orta vadeli enflasyon beklentileri ilk defa belirgin şekilde iyileşmeye başladı; ihracat ve ithalat büyümeye pozitif katkı verdi.

Finansal riskleri dengelemek için faizleri düşük tutup, makro ihtiyati tedbirlere devam ediyoruz. Para politikasında temkinli ve esnek duruşumuzu koruyoruz. Reel faizler tarihsel olarak düşük seviyelerini koruyor.

Son çeyrekte krediler ivmelenme eğilimine girdi ve 2012'de yüzde 16 büyüdü. Önümüzdeki dönemde kredilerin daha da ivmelenme riski bulunuyor."



Yurt içi talep güçlenecek



Yılın ilk yarısında yurtiçi nihai talebin güçleneceğini ifade eden Başçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış talepte zayıf seyir devam ediyor. Toplam talep koşullarının enflasyona verdiği katkının 2013 başında daha az olacağı görünümü esas aldık. Petrol fiyatı varsayımını sınırlı oranda yukarı çektik. Gıda fiyatları artışını yüzde 7 olarak koruduk. Tütündeki ayarlamaların enflasyona etkisi tahminlerimiz doğrultusunda oldu; yılın kalanında tütün ve enerjide ek vergi olmayacağını varsaydık."



Çekirdek enflasyon yüzde 5'in altına iner



Enflasyon tahminlerini açıklayan Başçı, "Enflasyonun 2013 sonunda orta nokta yüzde 5.3 olmak üzere yüzde 3.9 ile yüzde 6.7 arasında olacağını tahmin ediyoruz. 2014 yılı enflasyonunun orta noktasının yüzde 4.9 olmak üzere yüzde 3.1 ile yüzde 6.7 arasında olacağını tahmin ediyoruz. 2013 sonunda çekirdek enflasyonun yüzde 5'in altında kalmasını bekliyoruz.



Kayıtsız kalmayız



Mayıs ve Haziran ayında geçici bir artış olsa da enflasyon düşüşe geçecek. Orta vadede enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanacağını öngörmekteyiz. Krediler ve dövizdeki dalgalanmaya kayıtsız kalmayacağız" diye konuştu. Başçı, enflasyon hedeflemesinden vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.



Haddinden fazla konuşuluyor



"Kredi derecelendirme kuruluşları haddinden fazla konuşuldu. Bunların önemi kademeli şekilde azalıyor" diyen Başçı, analiz yapan kişi sayısının arttığını, ratinglerin eskisi kadar önemi kalmadığını ifade etti. Başçı, Merkez Bankası'nın duruşunun derecelendirme kuruluşlarına bağlı olmadığını belirtti.



2013'ün en önemli riski ekonomi politikaları



Merkez Bankası Başkanı Başçı, 2013 yılında en önemli riskin ekonomi politikaları riski olduğunu belirterek, bunun da genelde gelişmiş ülkelerde görüldüğünü ifade etti.