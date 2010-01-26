Enflasyon tahmini yükseldi

T24 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, enflasyon tahminini 1.5 puan yükselterek 2010 için yüzde 6.9'a çıkardı.





Yılmaz, bu artışa gerekçe olarak tütün ve alkollü içkilerdeki vergi uygulamaları ile petrol ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükselişi gösterdi.



Merkez Bankası, 2011 yılı enflasyon beklentisini de yüzde 5.2 olarak duyurdu.



Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, İdare Merkezinde, bankanın “Enflasyon Raporu”nun tanıtımına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, 2010 yıl sonu enflasyonunun yüzde 70 olasılıkla, orta noktası yüzde 6,9 olmak üzere yüzde 5,5-8,3 aralığında olacağının öngörüldüğünü bildirdi. 2011 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 5,2 olmak üzere yüzde 3,4 ile yüzde 7,0 aralığında gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.



Yılmaz, enflasyon oranının 2012 yıl sonunda yüzde 4,9 düzeyine düşeceğini öngördüklerini açıkladı.





