Enflasyon tahmini düşürüldü

Merkez Bankası 2009 sonu için enflasyon tahminini yüzde 6.8 olarak belirledi. MB Başkanı Yılmaz, enflasyonun hedefin altında kalma olasılığının arttığını söyledi.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı.



Merkez Bankası Durmuş Yılmaz, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2009 yılı sonunda orta noktası yüzde 6,8 olmak üzere, yüzde 5,4 ile yüzde 8,2 aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi. Yılmaz, enerji fiyatlarındaki düşüş ve toplam talebin zayıf seyri nedeniyle orta vadeli enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü güncelleme yapıldığını kaydetti.



Yılmaz’ın açıklamaları şöyle: “Enerji fiyatlarının seyri enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlayacak. Temel enflasyon göstergeleri enflasyonun ana eğiliminin aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Son dönem faiz indirimleri kredi piyasasındaki baskıyı kısmen bertaraf etti. Tüketici kredilerinde düşüş gözlemleniyor. Ticari kredileri ise yüksek seyretmeye devam ediyor. Faiz indirimlerine rağmen finansal koşullarda sıkılaşma ihtimali bulunmaktadır.



Kurun etkisi sınırlı olacak



2009’da toplam talepte belirgin toparlanma beklenmiyor. Zayıf talep nedeniyle kurun sınırlı etkisinin sürmesi bekleniyor. Ancak orta vadeli etki konusunda net bir şey söylemek için erken.



Faiz indirimlerinin etkisiyle ikinci yarıda kısmi bir toparlanma görülebilecektir. İktisadi faaliyetin uzunca bir süre zayıf seyretme olasılığı bulunmaktadır.



Yıl sonu tahmini yüzde 6.8



Petrol fiyatları tahmini 55 dolar olarak belirlendi. Orta vadeli enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü güncellemeler yapıldı. Enflasyonun 2009 sonunda yüzde 6.8 orta nokta olmak üzere yüzde 5.4 ile yüzde 8.2 aralığında olması bekleniyor. 2010 sonunda yüzde 5.8 orta nokta olmak üzere yüzde 4 ile yüzde 7.6 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. 2011 sonunda ise enflasyonun 5.2’ye düşmesini öngörüyoruz.



Hedefin altında kalma olasılığı arttı



Enflasyonun hedefin altında kalma olasılığı arttı. Hedefin altında enflasyonun bedeli düşük üretim ve işsizlik demektir, bu nedenle biz açıkladığımız hedefin civarında dolaşmak durumundayız. Eğer dünyadaki toparlanma beklenenden önce olursa 2009 sonlarına doğru faiz artırımlarına gidebiliriz.”



2011 yılı sonunda ise enflasyonun yüzde 5,2 düzeyine düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

