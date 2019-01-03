Enflasyon sonrası dolar/TL'de durum

Güne 5.45'in üzerinden başlayan dolar/TL enflasyon sonrası 5.47 civarında fiyatlanıyor.

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Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,34 olan beklentilerin üzerinde yüzde 0,40 geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 20,30 oldu. Enflasyon kasımda da aylık bazda yüzde 1,44 düşerek beklentilerden iyi gelmişti.

Veri sonrası dolar/TL saat 10:03'de yüzde 1,40 primle 5.4730 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL yüzde 1,75 artışla 6.2335'te.

Vergi indirimleri ve topyekün mücadele kampanyaları enflasyonu aşağı çekerken, 2018'in son gününde vergi indirimlerinin süresi 3 ay daha uzatılmıştı.