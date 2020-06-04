Enflasyon sonrası dolar yeni güne nasıl başladı?

Türkiye'de açıklanacak önemli bir veri bulunmazken dolar/TL güne 6,75 seviyesinde başladı.

Enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,36 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 11,39 seviyesine yükseldi. Piyasalarda enflasyonun yüzde 0,90 civarında artması bekleniyordu. Dolar dün gelen mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında yükselişe geçmiş, 6,75'i geçmişti.

DOLAR

6.7545 (%0.37)

EURO

7.5772 (%0.06)

ALTIN

369.886 (%0.55)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün bazı banka müdürleriyle bir araya gelerek ekonomik görünü ve son dönemde alınan finansal tedbirleri görüştü. ABD’nin Çin'in dört hava yolu şirketinin uçuşlarını durdurması da piyasalar üzerinde baskı unsuru olarak izlenecek.