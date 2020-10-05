Enflasyon son üç aydır yüzde 11.7'de kaldı; açlık sınırı ise yüzde 14.1 arttı, 2 bin 949 TL'ye yükseldi

Birleşik Kamu-İş'in araştırmasına göre son bir yılda açlık sınırının dört kişilik bir aile için yüzde 14,1 artarak 2 bin 949 liraya yükseldiğini, yoksulluk sınırının ise 10 bin 602 liraya çıktığını açıkladı.

Bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, enflasyon yıllık yüzde 11.75 olarak açıklanmıştı.

Anka'nın haberine göre, Birleşik Kamu İş'in Araşırma-Geliştirme birimi Kamu-Ar, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarını ve diğer ihtiyaçların da yoksulluk hissi duyulmadan karşılayabilmesini esas alarak belirlediği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 42 lira artarak 2 bin 949 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 84 liralık artışla 7 bin 683 liraya çıktı.

Araştırmada, açlık sınırının son bir yılda 14,1 arttığı, yoksulluk sınırının ise son bir yılda 11,3 artış gösterdiği bilgisi yer aldı.

Araştırmaya göre, kırmızı etin fiyatı artarken, balık ve tavuk fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle et için yapılan harcama 0,8 azalarak 835 liraya geriledi. Süt ve yoğurta yapılan harcamalar 1,7 artarak 525 lira olurken peynir harcamaları 157 liraya çıktı. Kuru soğan için yapılan harcamalar 30 liraya çıkarken patates harcamaları yüzde 20 azalarak 56 lira oldu.

Araştırmada, eylülde giyim ve ayakkabı harcamaları 569 lirada kaldığı bilgisi yer aldı. Araştırmada, ev kirası harcamaları 1.427 lira olurken ev eşyası harcamaları 839 liraya çıktı. Sağlık harcamalarının ise 271 liraya yükseldiği bildirildi.