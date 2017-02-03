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BBC Türkçe

Enflasyon son bir yılın en yükseğinde

Gıda fiyatlarında yaşanan sert artış, Ocak ayında yıllık enflasyonu yüzde 9,22'ye çıkarttı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon için Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kısa vadede yüksek enflasyon olabilir, tedbirleri alacağız" dedi.

03 Şubat 2017 17:45

Ocak ayında tüketici fiyat endeksinde yaşanan aylık artış piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 2,46 oldu.

Reuters haber ajansının yaptığı ankette piyasa uzmanları ve ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 1,78 artacağını öngörüyordu.

Beklenti üzerinde gelen artış, yıllık enflasyonun da Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 9,22'ye ulaşmasına neden oldu.

Aralık 2016'da yıllık enflasyon yüzde 8,53 seviyesindeydi.

Enflasyondaki sert yükselişin tetikleyicilerinden birisi gıda fiyatlarındaki artış oldu.

Ocak ayında gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,4 artış kaydetti.

2016'da yıllık gıda enflasyonu yüzde 5,65'te kalmıştı. Yani sadece Ocak ayındaki gıda fiyatı artışı, 2016'nın tamamındaki artışı geride bıraktı.

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve TL'nin ABD Doları karşısında yaşadığı değer kaybı da enflasyona yansıdı.

Net petrol ithalatçısı olan Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için yaptığı alımlar ABD Doları cinsinden oluyor. Hem petrol fiyatının yükselmesi, hem de TL'deki değer kaybı, iç piyasada petrol ve petrole bağlı ürünlerin fiyatlarına yükseliş olarak yansıyor.

Anadolu Ajansı'na konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılın ilk yarısında enflasyonun kısa bir süre yüksek seyredebileceğini söyledi ve "Önümüzdeki dönemde hem gıda komitesinin uygulayacağı kararlar hem Merkez Bankasının devreye sokacağı uygulamalar hem de maliye politikalarımızla enflasyonu orta vadeli hedefte aşağı doğru getirme çabamız olacak" dedi.

Enflasyon verisini değerlendiren Japon yatırım bankası Nomura, "Gıda enflasyonunda yaşanan sert yükselişin ardından bu kalemde sert dalgalanmalar yaşanabilir. Bu da yıllık enflasyonda dalgalanmalara sebep olabilir" yorumunu yaptı.

ABD merkezli yatırım Bankası Goldman Sachs ise ekonomik büyümenin hız kesmiş olmasına karşın, enflasyonda yüksek seyrin süreceğini öngördü.

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