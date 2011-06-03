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Ekonomi

Enflasyon son 6 ayın rekorunu kırdı

Enflasyon Mayıs ayında TÜFE'de yüzde 2.42, ÜFE'de yüzde 0.15 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 7.17'ye çıktı.

03 Haziran 2011 03:00

T24 - Enflasyon Mayıs ayında TÜFE'de yüzde 2.42 artarak 2008 Ekim ayından bu yana en hızlı aylık artışını gerçekleştirdi. ÜFE de yüzde 0.15 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 7.17'ye çıktı.

Enflasyon Mayıs ayında giyim ve gıda fiyatlarındaki hızlı yüklesiyle beklentilerin çok üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2.42, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) yüzde 0.15 arttığını açıkladı. TÜFE'deki aylık bazda 2008 Ekim ayından bu yana en hızlı aylık artışını gerçekleştirdi.

Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7.17, ÜFE'de yüzde 9.63 oldu.

Merkez Bankası'ndan gelen son açıklamalarda, yıllık enflasyonun mayıs'ta yüzde 5.5 olan yılsonu hedefini aşabileceği belirtilmişti.

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 11.68 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4.71, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.47, eğitimde yüzde 1.14, eğlence ve kültürde yüzde 0.99, lokanta ve otellerde yüzde 0.81, ulaştırmada yüzde 0.63, konutta yüzde 0.54, ev eşyasında yüzde 0.26, sağlıkta yüzde 0.11 artış meydana geldi. Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01, haberleşmede yüzde 0,47 düşüş görüldü.


Yıllık bazda gıda lider

Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 12.61 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Onu ulaştırma (yüzde 8.69), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 7.68), ev eşyası (yüzde 7.40), lokanta ve oteller (yüzde 7.20) takip etti.


Turlar zam şampiyonu

Mayıs ayının zam şampiyonu yüzde 30.95'lik artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu. Onu yüzde 17.52'lik artışla patates, yüzde 16.68'le elma, yüzde 15.88'le limon, yüzde 15.31'le edebi kitaplar, yüzde 10.07'yle bayan tişörtü izledi. Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 53.29'la sivri biber oldu.





 

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