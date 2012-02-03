Enflasyon son 3 yılın zirvesinde

T24 -

Yıllık bazda lider alkollü içki ve tütün

Zam şampiyonu salatalık

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 2,06 ile ulaştırma grubunda görüldü.Ocak ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,79, ev eşyasında yüzde 1.58, konutta yüzde 1.32, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.13, eğlence ve kültürde yüzde 0.83, lokanta ve otellerde yüzde 0.75, sağlıkta yüzde 0.09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.02 artış meydana geldi. Haberleşmede yüzde 0.01, eğitimde yüzde 0.05, giyim ve ayakkabıda yüzde 7.88 düşüş gerçekleşti.Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 18.53 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Onu çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 17.63), ulaştırma (yüzde 12.90), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 11.67), ev eşyası (yüzde 11.65) izledi.Ocak ayının zam şampiyonu yüzde 34.58'lik artışla salatalık oldu. Onu yüzde 33.33'le piyango bileti, yüzde 25'le sayısal loto, yüzde 23.04'le beyaz lahana izledi. Köprü geçiş ücreti yüzde 13.34, doğalgaz abonman ücreti yüzde 12.38, otoban geçiş ücreti yüzde 11.31 arttı.