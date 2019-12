Türkiye İstatistik Kurumunun enflasyon sepetine deve eti de girdi. MHP Adana milletvekili Yılmaz Tankut, ‘’Listede artık deve ve ördek eti ile ping pong topu da var. Bu ülkede kim günde kaç kilo deve eti yiyor, kaç kişi ping pong topu kullanıyor?’’ diye sordu.



Türkiye İstatistik Kurumunun aylık enflasyon hesabı yaparken deve etinin fiyatını da dikkate aldığı bildirildi. Deve etinin de enflasyon sepetine alındığını MHP Adana milletvekili ve Ziraat mühendisi Yılmaz Tankut açıkladı. Tankut, ‘’Listede artık deve ve ördek eti ile ping pong topu da var. Bu ülkede kim günde kaç kilo deve eti yiyor, kaç kişi ping pong topu kullanıyor?’’ diye sordu.



TBMM’de, Dış Ticaret İstatistiklerinin gizli veri kapsamından çıkarılmasını öngören ve TUİK yasasında değişiklik öngören tasarı ele alınırken, TUİK’in enflasyon hesabındaki tüketim maddeleri tartışıldı. CHP İstanbul milletvekili Esfendar Korkmaz, ‘’ TÜİK sabıkalıdır. Sanayi sektöründe daralma var, fabrikalar kapanıyor ama TUİK’e göre aynı sektörde işçi sayısı artıyor’’ dedi.



Yazın soba borusu var



CHP’li Tayfun Suner ise ‘’AKP hükûmetinin hesapladığı enflasyon rakamları gerçek enflasyon rakamı değildir. Gerçek enflasyon, elektriğe ve doğal gaza yapılan zamların gösterdiği rakamlardır’’ dedi ve şunları söyledi:



"TUİK enflasyonu Hortum, Antep fıstığı, leblebi, madlen çikolata, ruj, iç çamaşırı, cam, musluk, kilit, tül, dinamit, lastik eldiven, cam yünü, tuğla, matkap ucu ve benzeri ürünlere, yazın soba borusu ile patinaj zinciri, kışın da çalı süpürgesi ile hesaplıyor. Halk her gün beslenmek için lastik eldiven mi yiyor? Enflasyon hesaplamasında peynir, zeytin, şeker, yumurta, çiçek yağı, zeytinyağı, makarna, helva, bal, reçel, kahve, ekmek ise yoktur. Halk ile alay ediliyor."



‘Hayalî ve sahte tablolar çiziliyor’



MHP Adana milletvekili Yılmaz Tankut ise, enflasyon sepetine deve etinin de alındığını belirterek, "TÜİK gibi kurumlar kullanılarak hemen her konuda insanlarımız yanlış bilgilendirilerek hayalî ve sahte tablolar çizilmektedir" dedi.



Tankut, enflasyon sepetine son olarak da deve etinin alındığını ifade ederek, "Listeye tenis topu, pinpon topu, ördek ve deve eti gibi malzeme ve gıdalar da eklenmiş. Bu ülkede kim günde kaç kilo ördek ve deve eti yemektedir. Kaç adet tenis topu veya pinpon topu kullanmaktadır?" diye sordu.



Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ise enflasyonda çeşitli verilerin değerlendirildiğini açıkladı. "Gıdadaki ağırlık yüzde 28, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 5, giyim ve ayakkabıda 8, konutta 16, ulaştırmada 12 gibidir" diyen Ekren, enflasyon sepetinde hane halkının yaygın olarak kullandığı 454 madde olduğunu bildirdi. Ekren, "Bu 454 madde, her ay 454 olarak tutulmakta ama zaman içinde değişime bağlı olarak bazen 851 maddelik alt çeşidi de olmaktadır. 81 ilde toplam 25 bin iş yerinde, 3 bin 945 konutta da kira olmak üzere 360 bin fiyat derlenmektedir’’ dedi. Ekren, "İfade edilen maddelerin ve gıdaların tümünün listede yer aldığı zaten toplumla paylaşılmaktadır’’ diyerek deve etinin de listede olduğunu doğruladı.