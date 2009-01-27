Enflasyon sepeti yenilendi

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

ana sektörler için ağırlıklar

Sektör 2008 2009 Tarım 19,84 17,76 Tarım ve Ormancılık Ürünleri 19,55 17,42 Balık ve Diğer Balıkçılık Ürünleri 0,29 0,34 Sanayi 80,16 82,24 Madencilik ve Taşocakçılığı Ürünleri 1,62 2,20 İmalat Sanayi 73,33 73,75 Elektrik, Gaz ve Su 5,21 6,29 TOPLAM 100,00 100,00

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 12 anaharcama grubu için ağırlıklar Ana harcama grupları 2008 2009 Gıda ve alkolsüz İçecekler 28,63 28,03 Alkollü İçecekler ve Tütün 5,00 4,58 Giyim ve Ayakkabı 8,07 7,22 Konut 16,60 18,63 Ev Eşyası 7,42 7,53 Sağlık 2,54 2,50 Ulaştırma 12,59 12,64 Haberleşme 4,30 4,60 Eğlence ve Kültür 2,81 2,54 Eğitim 2,24 2,47 Lokanta ve Oteller 5,64 5,47 Çeşitli Mal ve Hizmetler 4,16 3,79 TOPLAM 100,00 100,00





TÜFE madde sepetinde 2008’de 454 olan ürün sayısı 449’a indi. Kadife kumaş, kadın montu, çocuk ceketi, teyp kaseti, fotoğraf makinesi film ücreti ve VCD-DVD film kiralama ücreti hesaplama listesinden çıkarıldı. Kuru kayısı ise hesaplamalara dâhil edildi.TÜFE hesaplamasında dikkate alınan 12 ana harcama grubundan 5’inin ağırlıkları arttı; 7’sinin ise azaldı. Konut, ev eşyası, ulaştırma, haberleşme ve eğitim gruplarının ağırlıkları artarken en yüksek artış iki puanın üstünde yükselen konut grubu ağırlığında oldu. Alkollü içecekler ve tütün, giyim ve ayakkabı ve sağlık gibi grupların ise düşük oranlarda da olsa ağırlıkları azaldı.Konutun ağırlığı yüzde 16.60’dan yüzde 18.63’e, ev eşyası yüzde 7.42’den yüzde 7.53’e, ulaştırma yüzde 12.59’dan yüzde 12.64’e, eğitim yüzde 2.24’ten yüzde 2.47’ye, haberleşme deyüzde 4.30’dan yüzde 4.60’a yükseldi.ÜFE madde sepetindeki ürün sayısı ise 756’dan 768’e yükseldi. ÜFE hesaplamasında ise 9 madde kapsam dışı kaldı. Erkek ve çocukların tığ işi dokuma paltoları, sülfitli ambalaj kağıdı, kauçuk, tank vagonu gibi ürünler listeden çıktı. Avizeler, çok katlı yalıtım camları, veterinerlik aşıları, kil, kaolin ve kurutulmuş ekmek mayası gibi ürünlerse sepete dahil oldu.ÜFE’de hesaba katılan ana sektörlerden tarımın ağırlığı iki puanın üstünde azalırken sanayi ve elektrik-gaz-su sektörlerinin ağırlığı arttı. Tarımın ağırlığı yüzde 19.84’ten yüzde 17.76’ya düşerken, sanayi yüzde 80.16’dan yüzde 82.24’e, elektrik, gaz ve su sektörü yüzde 5.21’den yüzde 6.29’a yükseldi.