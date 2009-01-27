Enflasyon sepeti yenilendi

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi madde sepetleri ile madde ağırlıklarını güncelledi. Tüketici ve üretici fiyat endekslerinden 15 ürün çıkarıldı, 20’nin üzerinde ürün hesaplamaya dâhil edildi. TÜFE’de konut grubunun ağırlığı iki puandan fazla arttı. Yeni sepet ve ağırlıklar çerçevesinde hesaplanan Ocak 2009 enflasyonu 3 Şubat'ta duyurulacak...
TÜFE madde sepetinde 2008’de 454 olan ürün sayısı 449’a indi. Kadife kumaş, kadın montu, çocuk ceketi, teyp kaseti, fotoğraf makinesi film ücreti ve VCD-DVD film kiralama ücreti hesaplama listesinden çıkarıldı. Kuru kayısı ise hesaplamalara dâhil edildi. ‘Yeni sepet enflasyona olumlu yansıyabilir’
TÜFE hesaplamasında dikkate alınan 12 ana harcama grubundan 5’inin ağırlıkları arttı; 7’sinin ise azaldı. Konut, ev eşyası, ulaştırma, haberleşme ve eğitim gruplarının ağırlıkları artarken en yüksek artış iki puanın üstünde yükselen konut grubu ağırlığında oldu. Alkollü içecekler ve tütün, giyim ve ayakkabı ve sağlık gibi grupların ise düşük oranlarda da olsa ağırlıkları azaldı.
Konutun ağırlığı yüzde 16.60’dan yüzde 18.63’e, ev eşyası yüzde 7.42’den yüzde 7.53’e, ulaştırma yüzde 12.59’dan yüzde 12.64’e, eğitim yüzde 2.24’ten yüzde 2.47’ye, haberleşme deyüzde 4.30’dan yüzde 4.60’a yükseldi. ÜFE’de ürün sayısı arttı
ÜFE madde sepetindeki ürün sayısı ise 756’dan 768’e yükseldi. ÜFE hesaplamasında ise 9 madde kapsam dışı kaldı. Erkek ve çocukların tığ işi dokuma paltoları, sülfitli ambalaj kağıdı, kauçuk, tank vagonu gibi ürünler listeden çıktı. Avizeler, çok katlı yalıtım camları, veterinerlik aşıları, kil, kaolin ve kurutulmuş ekmek mayası gibi ürünlerse sepete dahil oldu.
ÜFE’de hesaba katılan ana sektörlerden tarımın ağırlığı iki puanın üstünde azalırken sanayi ve elektrik-gaz-su sektörlerinin ağırlığı arttı. Tarımın ağırlığı yüzde 19.84’ten yüzde 17.76’ya düşerken, sanayi yüzde 80.16’dan yüzde 82.24’e, elektrik, gaz ve su sektörü yüzde 5.21’den yüzde 6.29’a yükseldi.
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
ana sektörler için ağırlıklar
|
Sektör
|
2008
2009
|
Tarım
|
19,84
17,76
|
Tarım ve Ormancılık Ürünleri
|
19,55
17,42
|
Balık ve Diğer Balıkçılık Ürünleri
|
0,29
0,34
|
Sanayi
|
80,16
82,24
|
Madencilik ve Taşocakçılığı Ürünleri
|
1,62
2,20
|
İmalat Sanayi
|
73,33
73,75
|
Elektrik, Gaz ve Su
|
5,21
6,29
|
TOPLAM
|
100,00
100,00
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)
12 anaharcama grubu için ağırlıklar
|
Ana harcama grupları
|
2008
2009
|
Gıda ve alkolsüz İçecekler
|
28,63
28,03
|
Alkollü İçecekler ve Tütün
|
5,00
4,58
|
Giyim ve Ayakkabı
|
8,07
7,22
|
Konut
|
16,60
18,63
|
Ev Eşyası
|
7,42
7,53
|
Sağlık
|
2,54
2,50
|
Ulaştırma
|
12,59
12,64
|
Haberleşme
|
4,30
4,60
|
Eğlence ve Kültür
|
2,81
2,54
|
Eğitim
|
2,24
2,47
|
Lokanta ve Oteller
|
5,64
5,47
|
Çeşitli Mal ve Hizmetler
|
4,16
3,79
|
TOPLAM
|
100,00
100,00