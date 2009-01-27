T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Enflasyon sepeti yenilendi

Enflasyon ölçümünde dikkate alınan sepet güncellendi. TÜFE’de konutun ağırlığı iki puandan fazla arttı, kuru kayısı sepete girdi.

27 Ocak 2009 02:00

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi madde sepetleri ile madde ağırlıklarını güncelledi. Tüketici ve üretici fiyat endekslerinden 15 ürün çıkarıldı, 20’nin üzerinde ürün hesaplamaya dâhil edildi. TÜFE’de konut grubunun ağırlığı iki puandan fazla arttı. Yeni sepet ve ağırlıklar çerçevesinde hesaplanan Ocak 2009 enflasyonu 3 Şubat'ta duyurulacak...

TÜFE madde sepetinde 2008’de 454 olan ürün sayısı 449’a indi. Kadife kumaş, kadın montu, çocuk ceketi, teyp kaseti, fotoğraf makinesi film ücreti ve VCD-DVD film kiralama ücreti hesaplama listesinden çıkarıldı. Kuru kayısı ise hesaplamalara dâhil edildi. 

‘Yeni sepet enflasyona olumlu yansıyabilir’

TÜFE hesaplamasında dikkate alınan 12 ana harcama grubundan 5’inin ağırlıkları arttı; 7’sinin ise azaldı. Konut, ev eşyası, ulaştırma, haberleşme ve eğitim gruplarının ağırlıkları artarken en yüksek artış iki puanın üstünde yükselen konut grubu ağırlığında oldu. Alkollü içecekler ve tütün, giyim ve ayakkabı ve sağlık gibi grupların ise düşük oranlarda da olsa ağırlıkları azaldı.
Konutun ağırlığı yüzde 16.60’dan yüzde 18.63’e, ev eşyası yüzde 7.42’den yüzde 7.53’e, ulaştırma yüzde 12.59’dan yüzde 12.64’e, eğitim yüzde 2.24’ten yüzde 2.47’ye, haberleşme deyüzde 4.30’dan yüzde 4.60’a yükseldi.

ÜFE’de ürün sayısı arttı

ÜFE madde sepetindeki ürün sayısı ise 756’dan 768’e yükseldi. ÜFE hesaplamasında ise 9 madde kapsam dışı kaldı. Erkek ve çocukların tığ işi dokuma paltoları, sülfitli ambalaj kağıdı, kauçuk, tank vagonu gibi ürünler listeden çıktı. Avizeler, çok katlı yalıtım camları, veterinerlik aşıları, kil, kaolin ve kurutulmuş ekmek mayası gibi ürünlerse sepete dahil oldu.
ÜFE’de hesaba katılan ana sektörlerden tarımın ağırlığı iki puanın üstünde azalırken sanayi ve elektrik-gaz-su sektörlerinin ağırlığı arttı. Tarımın ağırlığı yüzde 19.84’ten yüzde 17.76’ya düşerken, sanayi yüzde 80.16’dan yüzde 82.24’e, elektrik, gaz ve su sektörü yüzde 5.21’den yüzde 6.29’a yükseldi.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
ana sektörler için ağırlıklar

Sektör
 
2008
 
2009
 
Tarım
 
19,84
 
17,76
Tarım ve Ormancılık Ürünleri
19,55
17,42
Balık ve Diğer Balıkçılık Ürünleri
0,29
0,34
 
Sanayi
 
80,16
 
82,24
Madencilik ve Taşocakçılığı Ürünleri
1,62
2,20
İmalat Sanayi
73,33
73,75
Elektrik, Gaz ve Su
5,21
6,29
 
TOPLAM
 
100,00
 
100,00
 
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)
12 anaharcama grubu için ağırlıklar
 
Ana harcama grupları
 
2008
 
2009
Gıda ve alkolsüz İçecekler
28,63
28,03
Alkollü İçecekler ve Tütün
5,00
4,58
Giyim ve Ayakkabı
8,07
7,22
Konut
16,60
18,63
Ev Eşyası
7,42
7,53
Sağlık
2,54
2,50
Ulaştırma
12,59
12,64
Haberleşme
4,30
4,60
Eğlence ve Kültür
2,81
2,54
Eğitim
2,24
2,47
Lokanta ve Oteller
5,64
5,47
Çeşitli Mal ve Hizmetler
4,16
3,79
 
TOPLAM
 
100,00
 
100,00
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24