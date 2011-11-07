-Enflasyon sepeti şeffaflaşacak ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, belli bir süre sonra enflasyon sepetindeki ürünlerin madde bazındaki ağırlıklarını yayınlayacaklarını bildirdi. Aydemir Türkiye'deki istatistik algısı, idari kayıtların durumu ve TÜİK'e yönelik eleştirilere ilişkin soruları yanıtladı. Aldıkları her türlü eleştiriyi saygıyla karşıladıklarını belirten Aydemir, ''Elbette eksik taraflarımız da var ama bütün çalışmaları Avrupa tarafından izlenen, kontrol edilen tek kurum da TÜİK. Bizim istitastiklerimiz uluslararası tanım ve standartlara uygun olmak zorunda'' diye konuştu. Kurumun bağımsızlığı anlamında hiç bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Aydemir, ''TÜİK Başkanı, Bakanlar Kurulu Kararı ile atanıyor ve 5 yıl boyunca görevden alınamıyor. Benim burada bulunduğum dönemde de önceki dönemlerde de hiçbir kimse, hiçbir kurum ya da hiçbir siyasi tarafından hiçbir şekilde kuruma talimat verilmemiştir. Kurumun istatistikleri hatasıyla sevabıyla kendisinindir. Bu bilgi Avrupa Birliği (AB) raporlarında da mevcuttur. Burada bir sorun olsa AB bizim bütün istatistiklerimizi durdurur'' dedi. Türkiye'de istatistiğe gereken önemin verilmediğinden yakınan TÜİK Başkanı, bu durumun değişmesi gerektiğine işaret etti. Aydemir, ''Görevde bulunduğum 1,5 ayda şunu gördüm ki Türkiye'de istatistiğe önem verilmiyor. Bu kuruma, daha kaliteli, kapsamlı, detaylı istatistik üretme noktasındaki sıkıntılarını aşma konusunda çok da destek olunduğunu söyleyemem'' diye konuştu. Kamuoyunun önümüzdeki günlerde ''daha farklı bir TÜİK Başkanı'' ve ''daha şeffaf bir TÜİK'' göreceğini de belirten Aydemir, bu anlayış çerçevesinde enflasyon göstergelerinin de daha şeffaf hale getirileceğini bildirdi. Enflasyon verileri konusundaki bazı eleştirilere hak verdiğini ifade eden Aydemir, belli bir süre sonra enflasyon sepetindeki ürünlerin madde bazındaki ağırlıklarını yayınlayacaklarını bildirdi. Bunun için zamana ihtiyaçları olduğunu kaydeden Aydemir, Avrupa ülkelerinde bu ağırlıkların hangi bazda verildiğini araştırdıklarını söyledi.