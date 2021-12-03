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Ekonomi

Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de son durum

TL sene başından bu yana dolar karşısında yüzde 80'in üzerinde değer kaybetti

03 Aralık 2021 10:49

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre kasımda enflasyon aylık yüzde 3,5, yıllık bazda ise  yüzde 21,3'e yükselerek 3 yılın zirvesini gördü. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ise dolar kurunda yukarı yönlü seyir gözlemlendi.

Güne 13,60'lı seviyelerden başlayan dolar, enflasyon verisi ardından hafif yükselişle 13,70'li seviyelerin üzerine tırmandı. Türk Lirası sene başından bu yana ise dolar karşısında yüzde 80'in üzerinde değer kaybetti.

Aynı dakikalarda euro ise 15,50'li seviyelerin üzerinde seyrediyor. Euro güne 15,30'lu seviyelerden başlamıştı.

TIKLAYIN: 3 yılın zirvesi: Enflasyon kasımda yıllık yüzde 21,3 arttı

 

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