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Ekonomi

Enflasyon rakamları öncesi dolarda son durum

03 Mart 2020 09:10

Piyasa şubat ayı enflasyon rakamlarına odaklanmışken dolar/TL 6.18 seviyesinin altında güne başladı. İdlib'de yaşanan gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

Enflasyon verilerinin izleneceği yeni güne dolar/TL 6,17 seviyesinden başladı.

Foreks anketinde ekonomistlerin Şubat ayı tüketici fiyat medyan tahmini aylık %0,67, yıllık %12,71 seviyesinde oluştu. TÜİK verileri saat 10.00’da açıklayacak.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin corona virüsü salgınının etkileri ile mücadele için “uygun ve hedefli tedbirler” almaya hazır olduğunu söyledi.

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