Enflasyon rakamları beklenenin üstünde çıktı

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) piyasa beklentilerini aşarak yüzde 1,83 artış kayedetti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 1,83, üretici fiyatları endeksi (ÜFE) ise yüzde 1,21 yükseldi. Piyasa beklentileri TÜFE'nin yüzde 1,46 ÜFE'nin ise 0,48 artacağı yönünde idi.



TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, Ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 8,62, ÜFE'de yüzde 9,92 oldu. On aylık enflasyon TÜFE'de yüzde 6,69, ÜFE'de yüzde 7,80 düzeyinde gerçekleşti.



Ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,45, üretici fiyatlarında yüzde 7,71 düzeyinde oldu.





Zam şampiyonu yine domates



Ekim ayının zam şampiyonu yüzde 112'lik artışla yine domates oldu. Onu yüzde 33.58 ile kabak, yüzde 27.72 ile bayan kazağı, yüzde 23.36 ile patates, yüzde 23.14 ile dolmalık biber, yüzde 22.19'la çocuk kabanı, yüzde 19.77 ile salça izledi. Ekim'de fiyatı en çok düşen ürün yüzde 31.14'le limon olarak belirlendi.



Önceki aylarda gerçekleşen enflasyon rakamları ise şöyle;



Aylar Enflasyon Oranı

2009 Ekim 2.41

Kasım 1.27

Aralık 0.53

2010 Ocak 1.85

Şubat 1.45

Mart 0.58

Nisan 0.60

Mayıs -0.36

Haziran -0.56

Temmuz -0.48

Ağustos 0.40

Eylül 1.23

Ekim 1,83





