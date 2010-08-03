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Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.


TÜİK verilerine göre,  tüketici enflasyonu (TÜFE)  Temmuz ayında, yüzde 0.48, üretici enflasyonu (ÜFE) ise yüzde 0,16 geriledi.


Temmuz ayı verilerinden sonra yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 7.58, ÜFE'de yüzde 8.24 arttı.  2010 yılı yedi aylık enflasyon TÜFE'de yüzde 3,09, ÜFE'de yüzde 4,77 düzeyinde gerçekleşti.
Piyasa beklentileri Temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 0.31, ÜFE'nin yüzde 0.04 azalacağı  yönündeydi.


2010 yılı aylara göre TÜFE verileri şöyle;
 
Temmuz -0.48

Haziran -056

Mayıs -0.36

Nisan 0.60

Mart 0.58

Şubat 1.45

Ocak 1.85

TOPLAM 3.09

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