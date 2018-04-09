"Enflasyon patlar, döviz çıldırır mı, Beştepe'deki kurmaylar tam tersini düşünüyor"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'na yönelik sık sık yaptığı "Faizleri indirin" çağrısıyla ilgili olarak "Partisinin MKYK toplantısında; ‘dilimde tüy bitti, dinlemiyorlar ama söylemeye devam edeceğim’ diyerek serzenişte bulunmuş" dedi.

Tezkan, "Enflasyon patlar, döviz çıldırır" başlığıyla yayımlanan (9 Nisan 2018) yazısında Beştepe'deki kurmayların "faiz yüksek olduğu için enflasyon yükseliyor" diye düşündüğünü belirterek "Bunun sorumlusu da finans sektörü. Yani Merkez Bankası dahil, kamu ve özel tüm bankalar" ifadesini kullandı.

"Bankaların yüksek faiz nedeniyle çok kar ettiğine inanılıyor. Faiz lobisinin faizi düşürmediğine, faizi düşürmedikleri içinde enflasyonun inmediğine inanılıyor. Daha doğrusu bu tez savunuluyor" görüşünü dile getiren Tezkan, sözlerine şöyle devam etti:

Bazı ekonomistler ise tam tersini söylüyor. İktidarın ‘faizi indirin’ baskısına; Beştepe’ye en yakın gazetenin başyazarından (Mehmet Barlas) hem itiraz hem uyarı geldi. Cumartesi günü’ ‘Ekonominin sağlığı ‘serbest pazar’ın korunmasına bağlıdır’ başlıklı yazısında şu satırları yazdı. ‘Ancak “Faiz lobisi” şeklindeki bir kavram da fazlaca telaffuz edilir oldu bu dönemde. Oysa faiz lobisi ile bankaların yüksek faizi körükledikleri iddiası bir yanılgıdır. Çünkü yüksek faizden en fazla bankalar zarar görür. Çünkü en başta bankalar yüksek faizle borçlanır. Ne var ki enflasyonun hâlâ çift rakamlı olduğu ve dış ödemeler dengesinin sürekli açık verdiği bir ortamda faizi zorla düşürmeyi denerseniz, en başta enflasyonu patlatırsınız. Döviz kurları da çıldırır.’

"Gerçekten faiz kendiliğinden (serbest piyasa koşulları dışında) değil de siyasi kararla düşürülürse Barlas’ın dediği mi olur? Enflasyon patlar, döviz çıldırır mı? Beştepe kurmayları tam tersini savunuyor. Bakalım bu mesele nereye gidecek?"