T24 - Nisan ayında TÜFE yüzde 0.87, ÜFE yüzde 0.61 artış kaydetti. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 4.26'ya yükseldi.



Mart ayında 41 yılın en düşük düzeyine gerileyen enflasyon Nisan'da yükselişe geçti. Enflasyonun artışında giyim ve ayakkabı grubundaki yükseliş etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon Nisan ayında TÜFE'de yüzde 0.87, ÜFE'de yüzde 0.61 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 4.26, ÜFE'de yüzde 8.21 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 6.9'a çekmişti.

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 10,91 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Nisan ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 1.76, ulaştırmada yüzde 1.04, lokanta ve otellerde yüzde 0.50, konutta yüzde 0.39, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.27, eğitimde yüzde 0.25, sağlıkta yüzde 0.11, eğlence ve kültürde yüzde 0.08 artış görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, haberleşmede yüzde 1.84 düşüş gerçekleşti. Alkollü içecekler ve tütün grubunda değişim gözlenmedi.

Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 8.21 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda meydana geldi. Onu ulaştırma (yüzde 7.98), lokanta ve oteller (yüzde 7.30), ev eşyası (yüzde 7.28), giyim ve ayakkabı (yüzde 5.74), konut (yüzde 4.86), eğitim (yüzde 4.64) izledi.



Sanayide fiyatlar yerinde saydı

Sektörlere bakıldığında tarımda yüzde 3.43, sanayide yüzde 0.01 artış görüldü. Yıllık bazda tarımda yüzde 4.59, sanayide yüzde 5.31'lik artış meydana geldi.

ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 8.07 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı alt sektöründe gerçekleşti.

Sanayinin üç sektöründen, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.28, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.13 artış, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 1.30 düşüş yaşandı.



Zam şampiyonu etek

Nisan'da fiyatı en çok artan ürün yüzde 17.40'lık artışla etek oldu. Onu yüzde 15.86 ile erkek gömleği, yüzde 16.63'le bayan pantolon-ceket takımı, yüzde 12.11'le erkek takım elbisesi, yüzde 11.87 ile bayan ayakkabısı, yüzde 8.93'le patates izledi. Fiyatı en çok azalan ürün yüzde 33.41'le patlıcan olarak belirlendi.



