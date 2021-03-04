Enflasyon, memur ve emekli zammını eritti

TÜİK, şubat ayı tüketici enflasyonunu yüzde 0.91 olarak açıkladı. Böylece 2021'in ilk iki ayında enflasyonda gerçekleşen kümülatif artış yüzde 2.6'ya ulaştı. Yüzde 2.6 oranındaki enflasyon, memur ve memur emeklilerine 6 ay için verilen yüzde 3'lük zammın tamamına yakınını yok etti.

Sözcü’den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, yılbaşında memur ve emekliye verilen her 100 liralık zamdan 86 lira 66 kuruşu adeta buhar oldu. En düşük memurun ocak ayında aldığı 114 lira 36 kuruş reel zamdan şubat sonu itibarıyla 15 lira 25 kuruş kaldı. En düşük memur emeklisi yılbaşında aldığı 81.5 liralık zammın 70.6 lirasını kaybetti. En düşük işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi yeni yılda ‘reel zam' alamadığı için ocakta aldığı maaşın bile gerisine düştü.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri bu yılın başında reel zam alamadıkları için ocak enflasyonu reel zammı değil direkt emeklinin aylığını eritti. Ocak ayında bin 500 lira aylık alan emekli mart başında 38 lira reel kayba uğradı. En düşük esnaf emeklisinin alım gücü 41 lira, çiftçi emeklisinin alım gücü iki ayda 39 lira birden azaldı.