Enflasyon maaşları vurdu; asgari ücretten 601 lira silindi

Yılbaşından bu yana gelen zamlar ve artan enflasyon oranı memur ve asgari ücretli olmak üzere pek çok çalışanın alım gücünü yılbaşının gerisine düşürdü.

Yılın ilk iki ayında tüketici enflasyonu yüzde 16.45 arttı, yılbaşında maaşı 5.585 lira olan en düşük memurun alım gücü iki ayda 4.796 liraya düştü. Asgari ücretin alım gücü de 4.253 liradan 3.652 liraya kadar geriledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon oranlarına göre iki ayda memur 844 lira, emekli 581 lira, asgari ücretli 601 lira kaybetti. Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) verileri ise maaşlardaki erime çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

TÜİK, yılın ilk iki ayında tüketici enflasyonunun yüzde 16.45 arttığını açıkladı. Yılbaşında memur ve memur emeklilerine geçmiş enflasyon kayıplarının yanı sıra yüzde 5 toplu sözleşme zammı, yüzde 2.5 da ek zam olmak üzere ilk 6 ay için toplam 7.5 oranında reel zam verilmişti. 2 aylık tüketici enflasyonu yüzde 16.45'e çıkınca zam da ek zam da yeterli olmadı.