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Ekonomi

Enflasyon inişte, ÜFE eksilerde

Enflasyon Şubat'ta TÜFE'de yüzde 0.56 artarken, ÜFE'de yüzde 0.09 geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 10.43'e indi.

05 Mart 2012 12:32

 

 
T24 - Şubat ayı enflasyonu yüzde 0.56 arttı fakat yıllık bazda enflasyon Ocak ayındaki yüzde 10.61 seviyesinden Şubat ayında yüzde 10.43 seviyesine geriledi.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Şubat ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,56 arttığını, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,09 gerilediğini açıkladı.
 
TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Şubat ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,43, ÜFE ise yüzde 9,15 artış gösterdi.
 
Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 7,48, üretici fiyatlarında ise yüzde 10,96 düzeyinde gerçekleşti.
 

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