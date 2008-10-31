Enflasyon hedefi yüzde 11.1

Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmeler şöyle:



- 2008 yılı sonunda enflasyonun yüzde 11,1 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2009’da orta noktası yüzde 7,6 olmak üzere yüzde 6,1 ile yüzde 9,1 arasında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

- 2011 yılının üçüncü çeyreğinde enflasyonun yüzde 4,5 düzeyinde düşmesi beklenmektedir.

- Kira ve enflasyonda yavaşlama sürüyor

- Son çeyrekte temel enflasyon göstergesinin yükselmeye devam edeceği görülmektedir

- Gelişmekte olan ülkelerin biri hariç hepsinde enflasyon hedefi aşıldı

- Döviz kurlarında gözlenen hareketlerin, gıda fiyatlarındaki olumlu görünüm ve petrol fiyatlarındaki düşüş görülmüştür.

- Bu dönemde kamu harcamalarının büyümeye katkısı negatif olmuştur. Mal ve hizmet ithalatının yavaşlaması ve turizm gelirlerindeki artış pozitiftir.

- Küresel finans piyasalarındaki çalkantı, ülkemizdeki özel tüketim ve yatırım harcamaları durağan bir seviyede olacaktır.

- Tüketici kredilerindeki artışlar, halen oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir.

- Küresel finansal sistemdeki sorunlarda, risk algılamardaki bozulmayı ileri boyutlara taşımıştır.

- Gelişmekte olan ülkelere sermaye akışı yavaşlamıştır. Son dönemde, piyasa faizlerinde de artış gözlenmiştir.

- Faizlerdeki bu yükseliş enflasyonda düşüşe etkisi olmuştur.

- Yurt içi talepteki yavaşlama net ihracatın toplam talep büyümesine katkısını artıracaktır.

- Önümüzdeki dönemde toplam talebin durağan seviyede olacağını tahmin ediyoruz.

- Döviz kuru hareketlerinin yıllık enflasyon üzerindeki doğrudan etkilerinin 2009 sonunda ise 1,5 puan olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

- Temmuz enflasyon raporunda, petrol fiyatlarının 140 dolarda seyredeceğini varsaymıştık. Ama petrolde keskin bir düşüş yaşanmıştır.

- Petrol fiyatlarının 80 ABD dolarında seyredeceği varsayılmıştır.

- İşlenmemiş gıda fiyatlarının beklenenden olumlu seyri göz önüne alınarak, varsayımlarımız aşağı yönlü güncellenmiştir.

- Gıda fiyat enflasyonu varsayımı yüzde 11’e, 2009 için ise yüzde 7,5’e düşürülmüştür. Bu değişiklik enflasyon tahminlerinin sırasıyla 0,8 ve 0,4 seviyesinde güncellenmesine neden olmuştur.

- Son dönemde piyasalardaki sorunlar nedeniyle güven kaybı oluştu. Bu gelişmeler küresel likidesini olumsuz etkilemiştir.

- Merkez bankaları hızlı hareket ederek para piyasasındaki sıkıntıyı gidermeye çalışmaktadırlar.

- Bizde bir dizi önlem almış bulunmaktayız.

- Piyasalarımızın etkin bir şekilde işlemesi için gerektiğinde diğer önlemlere de başvurabileceğimiz kamuoyuna açıklanmıştır.

- Mevcut küresel belirsizlikler göz önüne alındığında para politikasının esnek olması gerekmektedir.

- 2008 yılı sonunda petrol fiyatlarının 110 dolar olacağı tahmin edilmektedir.

- Enflasyon hedefini tutturmaya yönelik para politikaları izlenecektir.

- Gıda ve enerji fiyatlarının olumlu gelişmesi halinde, enflasyonun altında kalmasına izin verilecektir.

- Uluslar arası piyasalarda olağanüstü kriz yaşanmaktadır.

- Son dönemde YTL’de görünen keskin değer kaybı enflasyonu etkileyecektir.

- Küresel finans piyasasındaki sorunlara karşı, basiretli bir para politikası gereklidir ama tek başına yeterli değildir.

- Mali disiplinin sürdürülmesi en az para politikası kadar önem taşımaktadır.

- AB’ye uyumun devam etmesi çabaları önemini korumaktadır.

- Yapısal reformlardaki gelişmeleri gerek makro istikrar gerekse fiyat istikrarı açısından izliyoruz.



