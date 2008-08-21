Enflasyon hedefi 3 puan arttı

MB tarafından her ay iki kez düzenlenen Beklenti Anketi’nin ağustos ayı 'ikinci dönem' sonuçları açıklandı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.04'e yükseldi. Ankette cari açık öngörüsü ise 51 milyar dolara dayandı. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 4,5.



Buna göre, iki ay sonrasına ait tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 1,11 olan beklenti yüzde 1.09 seviyesine indi. Yüzde 0,93 olan gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 1'e yükselirken, cari ay TÜFE beklentisi yüzde 0,45'ten yüzde 0.47'ye çıktı. 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 7,30'dan yüzde 7,36'ya, 12 ay sonrasının yıllık yüzde 8,68 olan TÜFE beklentisi yüzde 8.72'ye yükseldi.



Cari açık beklentisi 50.7 milyar doları aştı



Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi bu ankette 50 milyar 722.6 milyon dolara çıktı. Cari açık beklentisi geçen ankette 50 milyar 272,7 milyon dolar düzeyindeydi.



Öte yandan ağustos ayının ilk anketinde yüzde 4.0 olan cari yıl sonu Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyüme beklentisi ayın ikinci anketinde yüzde 4.1 oldu. Gelecek yıl sonu yıllık GSYİH beklentisi ise yüzde 4.5'te kaldı.



Yıl sonu dolar öngörüsü 1,2594 YTL



Ay sonu dolar kuru beklentisi, ağustos ayı son anketinde 1,1805 YTL'den 1,1923 YTL'ye yükselirken, yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,2613 YTL'den 1,2594 YTL'ye geriledi. Gelecek 12 ay sonunda dolar kuru beklentisi ise 1,3099 YTL'den 1,3135 YTL'ye geldi.



Gelecek 3. ayın altı aylık hazine bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 18,66'dan yüzde 18,64'e gerilerken, gelecek 12. ayın altı aylık hazine bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 17,33'ten yüzde 17,23'e indi.



Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi tahvil ihalesi bileşik faiz oranı beklentisi de yüzde 18,96'dan yüzde 18,87'e, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi tahvil ihalesi bileşik faiz oranı beklentisi de yüzde 17,42'den yüzde 17,37'e geriledi.

