Enflasyon 'gıda'yla yeniden yükselişte

T24 - Enflasyon gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle Ağustos'ta yükselişe geçti. TÜFE yüzde 0.40, ÜFE yüzde 1.15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 8.33'e çıktı.



Temmuz ayında düşüşe geçen enflasyon Ağustos'ta gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi.



TÜİK verilerine göre enflasyon TÜFE'de yüzde 0.40, ÜFE'de yüzde 1.15 artış kaydetti. Enflasyon aylık bazda üç aydır eksi seyrediyordu.



8 aylık enflasyon TÜFE'de yüzde 3.50, ÜFE'de yüzde 5.98 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 8.33, ÜFE'de yüzde 9.03'e çıktı.

Gıda enflasyonu yüzde 2.95



TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 2.95 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.



Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 0.47, konutta yüzde 0.15, eğitimde yüzde 0.14, eğlence ve kültürde yüzde 0.10 artış oldu.



Giyimde yüzde 5'e yakın düşüş



Ev eşyasında yüzde 0.02, ulaştırmada yüzde 0.17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.22, sağlıkta yüzde 0.67, haberleşmede yüzde 0.96, giyim ve ayakkabıda yüzde 4.79 düşüş meydana geldi. Alkollü içecekler ve tütün grubunda ise değişim olmadı.



Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 26.72 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Onu gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 10.37), lokanta ve oteller (yüzde 9.91) izledi.



Merkez Bankası'ndan yapılan son açıklamalarda, enflasyonun kısa vadede hafif yükseleceği, son çeyrekte ise gerileyeceği belirtilmişti.

Zam şampiyonu salatalık



Ağustos ayının zam şampiyonu yüzde 59.94'lük fiyat artışıyla salatalık oldu. Onu yüzde 58.11'le karpuz, yüzde 40.19'la taze fasulye, yüzde 31.20'yle kabak, yüzde 24.14'le şeftali, yüzde 10.87'yle spor müsabakalarına giriş ücreti izledi.



Listede son dönemde dikkat çeken et fiyatları da kendine yer buldu. Tavuk eti yüzde 8.59, koyun eti yüzde 5.61 arttı.



