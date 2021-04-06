Enflasyon farkı, yılbaşı zammını eksiye düşürdü!

Hükûmetin memur ve emekliye verdiği yılbaşı zammı 3 aylık enflasyonun altında kaldı. Memurun ocakta 4 bin 98 lira olan maaşının alım gücü 3 bin 951 liraya düştü

İlk 3 ayda yüzde 3.71'e yükselen enflasyon, memur ve emeklinin 6 aylık zammını tümden yutup maaşların alım gücünü ocak ayındaki seviyenin de altına düşürdü. Ocak ayına göre bugün en düşük memurun maaşı 146 lira, memur emeklisinin aylığı 104 lira, işçi emeklisinin aylığı da 54 lira daha aşağı düştü.

Memurun alım gücü eridi

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre; en düşük dereceli memur geçen temmuz ayında 3 bin 812 lira maaş alıyordu. Ocak ayında yüzde 4.36 oranındaki enflasyon farkıyla bu memurun maaşı 3 bin 978 liraya çıktı. Enflasyon kaybı giderilen memura yüzde 3 yeni yıl zammı yapıldı. Böylece ocakta en düşük memur maaşı 4 bin 98 lira oldu.



Ancak aradan geçen 3 ayda gerçekleşen yüzde 3.71 oranındaki enflasyon, bu memurun ocak ayındaki maaşının alım gücünü mart sonu itibarıyla 3 bin 951 liraya düşürdü. Memurun alım gücü yılbaşına göre 146 lira eridiği gibi yüzde 3'lük zamdan önceki maaşının bile 27 lira gerisine düştü.

Öğretmen 188 lira kaybetti

Enflasyon farkı ve yeni yıl zammıyla birlikte ocakta 3 bin 859 liraya yükselen bekçi maaşının alım gücü mart sonu itibarıyla 3 bin 721 liraya, hemşirenin 4 bin 880 lira olan maaşının gerçek alım gücü de 4 bin 705 liraya geriledi.



Öğretmen de yeni yıla 5 bin 246 lira maaşla başladı ancak mart sonuna geldiğinde o maaşının alım gücü 5 bin 58 liraya düştü. Öğretmen 3 ayda maaşından 188 lira kaybetti.



En düşük memur emeklisinin de enflasyon farkı ve yüzde 3 zamla birlikte 2 bin 920 liraya ulaşan emekli aylığının mart sonu itibarıyla alım gücü 104 lira azalarak 2 bin 816 liraya geriledi.

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