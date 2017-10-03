Enflasyon eylülde yıllık yüzde 11.20'ye yükseldi

Eylül ayında TÜFE aylık yüzde 0,65, yıllık yüzde 11,20 artarak beklentilerin üzerinde geldi. Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 14,75'lik artışla yeşil soğan oldu.

TÜİK'in açıkladığı verileri göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 0,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,20, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,28 oldu.

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 14,75 ile yeşil soğanda görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 27,46 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu.

Enflasyon verisi açıklandığında dolar/TL kuru 3,5716’dan işlem görüyordu.

Bloomberg'ün haberine göre, çekirdek TÜFE %10.58 beklentisine karşılık %10.98 arttı ve 13.5 yılın zirvesine yükseldi. Önceki %10.16'ydı.

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 14,75 ile yeşil soğanda görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 27,46 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu