Enflasyon eksi çıktı, memura kötü haber geldi

T24 - Enflasyon Aralık ayında yüzde 0.30 düştü, memura yapılacak ek zam oranı yüzde 0,2 oldu. 2010 sonunda TÜFE yüzde 6.40'la hedefin altında kaldı.



Enflasyon 2010'u sürpriz bir şekilde düşüşle kapadı ve yıllık TÜFE yüzde 6.40 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, enflasyon Aralık ayında yüzde 0.30 gerilerken, ÜFE yüzde 1.31 arttı. Merkez Bankası enflasyonun yıl sonunda yüzde 7.5 olacağını öngörmüştü.

Aralık ayında eksi çıkan enflasyon memur, emekli ve sözleşmeliler için kötü haber oldu. TÜFE'deki yüzde 0.30'luk düşüşle memura yapılacak ek zam oranı sadece yüzde 0.2'de kaldı. Enflasyon sıfır bile çıksa memura yarım puanlık bir zam söz konusu olacaktı.

Çekirdek enflasyon yerine açıklanan özel TÜFE göstergelerine bakıldığında gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç artış yaşanmadı.

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 2.65 ile haberleşme grubunda gerçekleşti.

Aralık ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.03, konutta yüzde 1.17, ulaştırmada yüzde 1.07, ev eşyasında yüzde 0.33, lokanta ve otellerde yüzde 0.33, eğlence ve kültürde yüzde 0.25, eğitimde yüzde 0.05, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.04, sağlıkta yüzde 0.04 artış yaşandı. Giyim ve ayakkabıda yüzde 1.77, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.66 düşüş gerçekleşti.



2010'un artış lideri alkol ve tütün

2010 yılında TÜFE'de en yüksek artış yüzde 24.66 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 9.76 ile lokanta ve oteller, yüzde 7.02 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 6.78 ile ulaştırma izledi.

Sektörel bazda bakıldığında tarımda yüzde 1.76 düşüş, sanayide yüzde 2'lik artış yaşandı. 2010'un tamamında tarımda yüzde 14.52, sanayide yüzde 7.70 artış gerçekleşti.

ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 8.72 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı alt sektöründe görüldü.

Sanayinin üç sektöründen, elektrik, gaz, su sektöründe yüzde 2,41, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.96, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.80 artış meydana geldi.



Zam şampiyonu LPG dolum ücreti

Aralık ayının zam şampiyonu yüzde 8.84'lük artışla LPG dolum ücreti oldu. Onu yüzde 7.48'le mücevher, yüzde 7.36 ile tüpgaz, yüzde 5.06 ile pamuklu kumaş, yüzde 4.83'le ayçiçek yağı, yüzde 4.36 ile mazot, yüzde 4.32 ile cep telefonu görüşme ücreti, yüzde 3.66 ile benzin izledi. Aralık'ta fiyatı en çok düşen ürün yüzde 25.51'le ıspanak oldu.



