"Enflasyon, ekim ayında daha da yükselecek"

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül Bloomberg HT'deki Yatırım Kulübü programında enflasyon verisini değerlendirdi.



Enflasyonda resmin iyi görünmediğini belirten Derici, "Ekim'de daha da yüksek bir oran göreceğiz. Çekirdeğin seyrini görünce enflasyonla mücadelenin çok daha zor hale geleceğini görüyoruz. Çekirdek enflasyon gıda, enerji ve altını hariç tutuyor, tüm bunları çıkardığınızda geriye maliyet unsurları, kurdan etkilenen kalemler ve ikincil etkiler kalıyor. Bu şu demek; fiyatlar genele yayılmış olarak artış trendinde ve mücadelesi etmesi çok daha zor" diye konuştu.



Enflasyon Eylül ayında yıllık bazda 11.2'ye yükselirken, çekirdek enflasyon ise %10.98 ile 13.5 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.