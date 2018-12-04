"Enflasyon düşüyorsa hükümet, doğalgaz ve elektriğe yaptığı fahiş zamları geri almalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Eğer enflasyon düşüyorsa hükümet, ağustos ve eylül aylarında doğalgaz ve elektriğe yaptığı fahiş zamları geri almalı, trafik cezaları ile vergilerdeki yeniden değerleme oranlarını da bu rakamları baz alarak güncellemelidi" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de enflasyon hakkında yaptığı açıklamada 2019 yılında elektrik, doğalgaz ve suda indirimin şart olduğunu söyledi.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonun düştüğünü söylemenin, ekonominin temel ilkelerine ve hayatın gerçeklerine aykırı bir durum olduğunu savunan Erdoğdu, dünyada fiyatlar artarken enflasyonu düşen tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Erdoğdu, şunları kaydetti:

“Kağıt üzerinde enflasyonu istediğiniz gibi düşürebilirsiniz ama vatandaş, marketlerde, elektrik ve doğal gaz faturalarında, ödediği vergilerde enflasyonun düşüp düşmediğini yaşayarak görüyor. Market rafları, faturalar bu verinin tam tersi rakamlarla dolu. Daha önce de milli gelir hesaplarında hile yapan TÜİK’in açıkladığı bu enflasyon rakamlarına zerrece güvenmiyoruz. ÜFE’nin yüzde 41 olduğu yerde, TÜFE’de aylık düşüş gerçekçi değil. Bu tamamen ücretlerdeki artışı düşük tutmak için bir oyun. Eğer enflasyon düşüyorsa hükümet ağustos ve eylül aylarında doğal gaz ve elektriğe yaptığı fahiş zamları geri almalı, trafik cezaları ile vergilerdeki yeniden değerleme oranlarını da bu rakamları baz alarak güncellemelidir. Aksi halde açıkladıkları enflasyon rakamlarına kendilerinin de inanmadığını ortaya koymuş olurlar.”

Erdoğdu ayrıca, enflasyonun düşük gösterilmesindeki amacın ücretlilere yapılacak zammı düşük tutmak olduğunu da ileri sürdü.

Palandöken: 2019'da elektrik, doğalgaz ve suda indirim

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de enflasyon hakkında yaptığı açıklamada 2019 yılında elektrik, doğalgaz ve suda indirimin şart olduğunu söyledi.

Palandöken, “Döviz kurlarındaki düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki indirimin enflasyonun düşmesine büyük etkisi oldu. Talebimiz üzerine beyaz eşya, otomotiv ve mobilyada yapılan vergi indirimleri de enflasyonun negatif çıkmasında büyük bir rol oynadı. Enflasyondaki düşüşün bu gelişmelere bağlı olarak Aralık ayında da devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak bu iki aylık düşüşün 2019 yılından itibaren kalıcı hale gelebilmesi için elektrik, doğalgaz ve suda da büyük oranda indirimler yapılması gerekir. Bu şekilde hem enflasyon oranları düşerken hem de dar gelirli vatandaşın satın alma gücü artacağından yapılan indirimlerin ekonomik büyümeye de etkisi olacaktır” diye konuştu.