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Ekonomi

Enflasyon düşüşe geçti, zam şampiyonu çarliston biber oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı tüketici ve üretici fiyatları endekslerini açıkladı

03 Ekim 2013 13:07

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı, yüzde 32,91 ile çarliston biberde görüldü. Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 19,77 ile kuru soğan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerine göre, fiyatı yüzde 32,91 artan çarliston biber "zam şampiyonu'' oldu. Çarliston biberi, fiyatı yüzde 31,64 artan patlıcan ile fiyatı yüzde 23,25 artan salatalık izledi.

Fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,28 ile Antep fıstığı, yüzde 8,51 ile özel üniversite ücreti, yüzde 7,06 ile sweatshirt (çocuk için), yüzde 6,78 ile yumurta, yüzde 6,51 ile badem içi, yüzde 5,97 ile LPG dolum ücreti, yüzde 5,92 ile okul çantası yer aldı.

En çok kuru soğan ucuzladı

TÜİK verilerine göre, geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında kuru soğan geldi. Kuru soğanın fiyatı yüzde 19,77 azalırken, fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar (yüzde 17,38), limon (yüzde 10,42), patates (yüzde 9,44), tavuk eti (yüzde 6,13), erkek tişörtü (yüzde 5,98), domates (yüzde 4,29), mısırözü yağı (yüzde 1,88) ve nohut (yüzde 1,53) oldu. 

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler şöyle:

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Fiyatı en fazla düşen ya da en az artan seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları (yüzde) ise şöyle: 

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