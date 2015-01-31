'Enflasyon düşerse faizi düşürecekmiş, insanı böyle çıldırtacaklar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Girişimci İş Adamları Vakfı “Girişimcilik Ödülleri” töreninde yaptığı konuşmada, faizin sebep, enflasyonun netice olduğunu dile getirdi.

Göreve geldiklerinde devletin borçlanma faizinin yüzde 63 olduğunu hatırlatan Erdoğan,12 yılda bunu tek haneli rakamlara indirdiklerini ve 4,6'ya kadar düştüğünü ancak Gezi Olayının patladığını anlattı. Erdoğan, bir üst aklın yönettiği bu operasyonla faizin 4,6'dan birden çift haneli rakama tekrar yükseldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada özellikle faiz anlayışının karşısındaki duruşlarını test etmeleri gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şu anda bağımsız bir kurul olarak Merkez Bankamızın özellikle Avrupa'da, dünyada faiz oranları düşerken hala bu faiz oranında direnmesini doğru bulmuyorum. Düşürmesi lazım. Biz biliyoruz ki faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Eğer biz girişimcimizi teşvik edeceksek bu faiz oranlarının düşmesi lazım ki yatırımlar artsın. Eğer bunu düşürürsek yatırımı, istihdamı, üretimi arttırırız. Bunu düşürürsek girişimcimizle beraber ülkemizin dünyadaki piyasalarda rekabet gücünü artırırız. Ben zaman zaman arkadaşlarımıza da söyledim. Amerika'da faiz oranı kaç? Yüzde 1. Bazen 1,5. Japonya'da eksi. Avrupa'ya geliyorsun 1-1,5 buralarda. Peki kardeşim bize, size ne oluyor da hala siz buralarda direniyorsunuz? Bu olabilecek bir şey mi? Bu adımın bir defa atılması gerekiyor."

'İnsanı adeta çıldırtacaklar'

Gelişmekte olan bir ülke statüsündeki durumu itibariyle Türkiye'nin kararını vermesi ve bu konuda gecikme olmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir puan faize 2,5 milyar dolar ödemenin ve bunu ödetmenin vebalini, bu kararı alanlar asla ödeyemezler. Yıllık bunun bedeli budur. 63'ten buraya kadar zor kavga geldi. Adeta şimdi bir durağanlık içerisinde ve yanlış yaklaşım yine. Ne diyorlar? İnsanı böyle adeta çıldırtacaklar. Enflasyon düşerse, faizi düşüreceklermiş. Bu anlayış anlayış değil, bu yanlış bir mantık. Doğru bir mantık değil çünkü enflasyon sebep, faiz netice değildir. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bunu öğrenmeleri lazım" diye konuştu.

Erdoğan, faizi yüzde 63'ten aşağı çekmeye başladıktan sonra enflasyonun da onunla beraber indiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Faizi, o 4,6'dan Gezi olayları sonrası tırmandırdılar, enflasyon da bir anda hemen yüzde 10'a geldi, dayandı. Her şey ortada. Bunun için bilim adamı filan olmaya gerek yok. Sadece Nasrettin Hoca gibi damdan düştüğünde doktor aramaya gittiklerinde, 'Bana doktor getirmeyin, damdan düşen birini getirin' dedi. Bu iş için piyasa adamı olmak yeter. Sıkıntı burada. Piyasanın içerisinde olan, işte girişimci bedel ödüyor.

Bir de bakıyorsun hemen kredi borçlarında bir geri çağırma başladığı zaman zaten o firma batmayla karşı karşıyadır. Finans sektörünün böyle bir rahatlığı da var, hep kendisi garantide olacak. Garantide olmayan kim? Girişimci. Bir de bakarsınız karınca gibi yazılarla bir protokol, sözleşme hazırlarlar, getirirler, önüne koyarlar. Sen o sözleşmeyi okumaya bile fırsat bulamazsın çünkü o paraya çok ihtiyacın var. Altına da imzayı atarsın, ondan sonra önüne yarın bakarsın bir kara tablo çıkar, ayıkla pirincin taşını. Bu mantıkla bu iş olmaz. Onun için burada ciddi bir reforma, kararlı bir duruşa ihtiyaç var."