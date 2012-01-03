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Ekonomi

Enflasyon çift hane oldu, 3 yılın zirvesini gördü

Enflasyon Aralık ayında TÜFE'de yüzde 0.58 arttı, yıllık bazda yüzde 10.45'e yükseldi.

03 Ocak 2012 02:00

T24 - Enflasyon Aralık ayında TÜFE'de yüzde 0.58 arttı, yıllık bazda yüzde 10.45'e yükseldi. Böylece enflasyon yılık bazda Kasım 2008'den beri en yüksek düzeye çıktı.


 
Enflasyon 2011'i çift haneyle tamamladı.

ntvmsnbc'nin haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, enflasyon TÜFE'de yüzde 0.58, ÜFE'de yüzde 1 arttı. Yıllık TÜFE 10.45, ÜFE yüzde 13.33 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon böylece Kasım 2008'den beri en yüksek düzeye çıktı. Enflasyon son olarak Nisan 2010'da çift haneyi görmüştü.

CNBC-e anketinde TÜFE'nin Aralık'ta yüzde 0.38, 2011 sonunda yüzde 10.19 olması bekleniyordu.

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1.97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

Aralık ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0.79, konutta yüzde 0.53, lokanta ve otellerde yüzde 0.51, haberleşmede yüzde 0.35, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.32, ev eşyasında yüzde 0.29, ulaştırmada yüzde 0.18 artış görüldü.

Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01, sağlıkta yüzde 0.09, eğitimde yüzde 0.09, giyim ve ayakkabıda yüzde 2.17 düşüş yaşandı.


Yılın lideri alkollü içki ve tütün

2011 yılının tamamında TÜFE’de en yüksek artış yüzde 18.50 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 17.14), ulaştırma (yüzde 12.22), gıda ve alkolsüz ve içecekler (yüzde 12.21), ev eşyası (yüzde 11.04) onu takip etti.


Zam şampiyonu karnıbahar

Aralık ayının zam şampiyonu yüzde 48.89'luk artışla karnıbahar oldu. Onu yüzde 40.16'yla patlıcan, yüzde 38.41'le salatalık, yüzde 23.82'yle lahana, yüzde 10.94'le domates, yüzde 9.86 ile balık, yüzde 7.63'le gazete izledi.


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