T24 -

Merkez Bankası'nın anketine göre, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi, Mayıs ayının ilk anketinde yüzde 8.57 olurken, Türkiye 1-5 Mayıs tarihleri arasında 208,13 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı. ABD Doları, yaklaşık 40 günlük aradan sonra tekrar 1.5500 lira seviyelerini zolarken, İstanbul'da serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1.5390 liraya yükselirken, euronun satış fiyatı 1.9610 liraya geriledi.

Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi 28 milyar 137.8 dolara yükselirken, Nisan ayının son döneminde beklenti 25 milyar 789.7 milyon dolardı.

Bu arada

Yunanistan'da yaşanan kriz, türkiye'de etkisini hissettirmeye başlarken İMKB'de işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1.20 oranında değer yitirdi.







Merkez Bankası, Mayıs ayı ilk dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.





Buna göre, 2010 Nisan ayının son anketinde yüzde 8.15 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 8.57'ye yükseldi.







Cari açık beklentisi 28.1 milyar dolara yükseldi







Merkez Bankası, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişiler ile profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği Beklenti Anketinin Mayıs ayının ilk dönem sonuçlarını da açıklandı.





Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi Mayıs ayının ilk anketinde yüzde 0.70'den yüzde 0.65'e indi.





Buna göre, iki ay sonrasının TÜFE beklentisi ise yüzde 0.21'den yüzde 0.23'e çıkarken gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0.61'den yüzde 0.24'e indi.





Nisan ayının son anketinde yüzde 8.15 olarak belirlenen yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi son anketinde yüzde 8.57'ye, 12 ay sonrasının yıllık yüzde 7.22 olan TÜFE beklentisi yüzde 7.58'e, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6.93'den yüzde 6.97'ye çıktı.





Cari ay dolar kuru beklentisi 1.4987'den 1.5057'ye çıktı. Yıl sonu dolar kuru beklentisi de 1.5466'den 1.5410'a indi. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1.5685'den 1.5645'e düştü.





Nisan ayının son anketinde yüzde 4.4 olan cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi son ankette yüzde 4.6'ya çıktı. Gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi değişmedi ve yüzde 4.6 oldu.









İMKB yüzde 1.20 değer kaybetti







İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 719,68 puan düşerek 55.763,57 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 1.27 oldu.





İlk seanstaki 42.13 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 677,55 puan geriledi.





Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1.20 değer yitirdi.





Üst üste dördüncü günü de kayıpla tamamlayan endekste, bu süre sonundaki kayıp 3.195,53 puan ve yüzde 5.42'ye ulaştı.







Türkiye 208,13 milyon dolar dış borç ödedi







Dış borç ödemesinin 103.58 milyon doları Hazine, 69.58 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemeleri gibi kalemler ve 0.36 milyon doları da Merkez Bankası ödemesinden oluştu. Aynı dönemde IMF'ye 34.61 milyon dolar ödeme yapıldı.





Ocak ayında 775.56 milyon dolar, Şubat ayında 2 milyar 90.27 milyon dolar, Mart ayında 1 milyar 7.03 milyon dolar, Nisanda 877.98 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştiren Hazine'nin 5 Mayıs tarihine kadar yaptığı ödeme tutarı 4 milyar 958.97 milyon doları buldu. Bunun 3 milyar 902.70 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.





Türkiye, 2009 yılında 8 milyar 741.95 milyon doları Hazine'ye ait olmak üzere toplam 11 milyar 724.24 milyon dolar tutarında ödeme gerçekleştirdi.













Doların ateşi yüksek







Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1.5340 liradan alınan dolar 1.5390 liradan, 1.9560 liradan alınan euro 1.9610 liradan satılıyor.





Dolar, açılışın hemen ardından bankalararası piyasa ve İstanbul serbest piyasada alışta ve satışta 1.5400'ün üstüne çıktı.





Dün (5 Mayıs 2010) alışta 1.5250, satışta 1.5300 liranın üstünde kapanan dolar 1.5350 liradan güne başladı. Kısa bir süre sonra serbest piyasada 1.5400 seviyesine yükselen dolar saat 10:00 itibariyle bankalararası piyasada alışta 1.5370-1.5410 lira, satışta ise 1.5450-1.5470 lira seviyelerindeydi.





İstanbul serbest piyasada da dolar alışta 1.5380, satışta 1.5480 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1.2754, sterlin-dolar paritesi 1.5049, yen-dolar paritesi ise 93.35 düzeyinde seyretti.





Dış borç ödemesinin 103.58 milyon doları Hazine, 69.58 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemeleri gibi kalemler ve 0.36 milyon doları da Merkez Bankası ödemesinden oluştu. Aynı dönemde IMF'ye 34.61 milyon dolar ödeme yapıldı.Ocak ayında 775.56 milyon dolar, Şubat ayında 2 milyar 90.27 milyon dolar, Mart ayında 1 milyar 7.03 milyon dolar, Nisanda 877.98 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştiren Hazine'nin 5 Mayıs tarihine kadar yaptığı ödeme tutarı 4 milyar 958.97 milyon doları buldu. Bunun 3 milyar 902.70 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.Türkiye, 2009 yılında 8 milyar 741.95 milyon doları Hazine'ye ait olmak üzere toplam 11 milyar 724.24 milyon dolar tutarında ödeme gerçekleştirdi.Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1.5340 liradan alınan dolar 1.5390 liradan, 1.9560 liradan alınan euro 1.9610 liradan satılıyor.Dolar, açılışın hemen ardından bankalararası piyasa ve İstanbul serbest piyasada alışta ve satışta 1.5400'ün üstüne çıktı.Dün (5 Mayıs 2010) alışta 1.5250, satışta 1.5300 liranın üstünde kapanan dolar 1.5350 liradan güne başladı. Kısa bir süre sonra serbest piyasada 1.5400 seviyesine yükselen dolar saat 10:00 itibariyle bankalararası piyasada alışta 1.5370-1.5410 lira, satışta ise 1.5450-1.5470 lira seviyelerindeydi.İstanbul serbest piyasada da dolar alışta 1.5380, satışta 1.5480 liradan işlem görüyor.Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1.2754, sterlin-dolar paritesi 1.5049, yen-dolar paritesi ise 93.35 düzeyinde seyretti.

Serbest piyasada dün (5 Mayıs 2010) kapanışta 1,5310 lira olan dolar güne 1,5350 liradan, 1,9680 lira olan euro 1,9670 liradan başlamıştı.





Dolar, şubat ayı başlarında 1.5000'ün altına geriledikten sonra hemen toparlanıp şubat ayının kalan günleri ve mart ayında 1.5500 lira seviyelerine ulaşmıştı. Ardından nisan ayının ikinci haftasında bir kez daha 1.5000 liranın altına gerileyen ABD Doları ay sonuna kadar bu seviyelerde kaldıktan sonra 4 Mayıs Salı günü 1.5000 liranın üstünde kapanmıştı. Dün, paritenin de yardımıyla hızlı bir yükseliş gösteren dolar 1.5310 liradan günü tamamlamıştı.

