Enflasyon beklentisi yüzde 7.50'ye çıktı

T24- Merkez Bankası'nın anketine göre, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi, eylül ayının ilk anketinde yüzde 7,50'ye yükseldi.



Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi, eylül ayının ilk anketinde yüzde 0,69'a çıktı. Bu oran, ağustos ayının ikinci anketinde yüzde 0,23 olmuştu.



Merkez Bankası'nın, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği beklenti anketinin eylül ayının ilk dönem sonuçları açıklandı.



Buna göre, gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,69'dan yüzde 1,01'e yükselirken, iki ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 0,98'den yüzde 0,79'a geriledi.



Ağustos ayının ikinci anketinde yüzde 7,34 olarak belirlenen yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi, eylül ayının ilk anketinde yüzde 7,50'ye yükselirken, 12 ay sonrasının yıllık yüzde 7,19 olan TÜFE beklentisi yüzde 7,11'e düştü.



Ağustos ayının ikinci anketinde yüzde 6,70 olan 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi ise eylül ayının ilk anketinde yüzde 6,71'e yükseldi.



Cari açık beklentisi 32,9 milyar dolara yükseldi



1,5100 olan cari ay dolar kuru beklentisi değişmedi. 1,5500 olan yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,5400'e geriledi. 1,5700 olan gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi daha üç ankette de olduğu gibi değişmedi.



Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi ise 33 milyar 735,2 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayının ikinci anketinde beklenti 32 milyar 981,3 milyon dolar düzeyindeydi.



Cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi ise ağustos ayının ikinci anketinde olduğu gibi bu ayın ilk anketinde de yüzde 5,5'de kaldı. Yüzde 4,6 olan gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de aynı şekilde kaldı.



Öte yandan ankette, Hazine'nin gelecek 12. ayın altı aylık bono ihalesinde yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 8,70'den yüzde 8,63'e, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi tahvil ihalesinin de yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 10,24'ten yüzde 10,20'ye geriledi.