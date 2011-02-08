-ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 6,56 ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - Merkez Bankasının anketine göre, 2011 yılı sonu enflasyon beklentisi şubat ayının ilk anketinde yüzde 6,56'ya düştü. Merkez Bankası şubat ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2010 Ocak ayının ikinci anketinde yüzde 6,61 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, şubat ayının ilk anketinde yüzde 6,56'ya geriledi. Ankette, Ocak ayının ilk ve ikinci dönem anketinde yüzde 5 olarak tespit edilen cari yıl sonu (GSYH) büyüme beklentisi değişmedi ve Şubat ayı birinci dönem anketinde yine yüzde 5 oldu. Gelecek yıl sonu büyüme beklentisi de yüzde 4,9'dan yüzde 4,8'e indi. Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi, Şubat ayının ilk anketinde yüzde 0,61 oldu. Bu oran, Ocak ayının ilk anketinde yüzde 0,59, ikinci anketinde ise yüzde 0,62 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,59'dan yüzde 0,62'ye; iki ay sonrasının TÜFE beklentisi ise yüzde 0,61'den yüzde 0,67'ye yükseldi. Ocak ayının ilk anketinde yüzde 6,56, ikinci anketinde de yüzde 6,61 olarak belirlenen yıl sonu TÜFE beklentisi, Şubat ayının ilk dönem anketinde tekrar yüzde 6,56 seviyesine geriledi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6,55'ten yüzde 6,60'a, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,17'den yüzde 6,28'e yükseldi. -CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 48,4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI- Cari ay sonu dolar kuru beklentisi 1,5400 liradan 1,5800 liraya çıktı. Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,5500 liradan, 1,5700'a, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi ise 1,5700 liradan 1,5800 liraya yükseldi. Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi ise 48 milyar 413,3 milyon dolardan 48 milyar 547,7 milyon dolara çıktı. Bu arada, cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 6,50'dan yüzde 6,22'ye, gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 6,31'den yüzde 6,18'e geriledi. Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 7,25, gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 6,50, gelecek 24 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 7,64 oldu. Merkez Bankası tarafından düzenlenen 2011 Ocak birinci ve ikinci dönem ve Şubat ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçları şöyle: /* . OCAK OCAK ŞUBAT 1. DÖNEM 2. DÖNEM 1. DÖNEM . ----------- ----------- --------- -Yıl sonu TÜFE (yüzde) 6,56 6,61 6,56 -Yıl sonu dolar kuru beklentisi (TL) 1,5500 1,5500 1,5700 -Cari yıl sonu GSYH (yüzde) 5,0 5,0 5,0 -Cari yıl sonu cari işlemler dengesi (milyon dolar) -46.938,0 -48.413,3 -48.547,7 */