Enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası, Kasım ayı ilk dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazında 1,33 puan artarak yüzde 11,78 oldu. Ekim ayının son dönem anketinde, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10,45 idi.



Yıl sonu cari açık beklentisi 50 milyar 604,4 milyon dolara indi



Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi, 50 milyar 604,4 milyon dolara indi. Cari açık beklentisi 51 milyar 8,6 milyon dolar düzeyinde idi.



Merkez Bankası tarafından her ay iki kez düzenlenen Beklenti Anketinin Kasım ayı ilk dönem sonuçları açıklandı.



Buna göre, cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 1,18'den yüzde 1,39'a çıkarken, gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 1,06'dan yüzde 0,83'e geriledi. İki ay sonrasının TÜFE beklentisi de yüzde 0,69 olan beklenti yüzde 0,87'ye çıktı.



Dönemler itibarıyla beklentilerde yüzde 10,45 olan yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,78'e, 12 ay sonrasının yıllık 8,73 olan TÜFE beklentisi de yüzde 9,01'e, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 7,47'den yüzde 7,54'e yükseldi.



Gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 19,57'den yüzde 20,05'e, gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 18,10'dan yüzde 18,51'e çıktı.



Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 20,88'den yüzde 21,20'e, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 18,75'den yüzde 19'a yükseldi.



Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,5287 YTL'ye yükseldi



Ay sonu dolar kuru beklentisi 1,4912 YTL'den 1,5249 YTL'ye, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,4823 YTL'den 1,5287 YTL'ye yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,4950 YTL'den 1,5562 YTL'ye çıktı.



Ekim ayının son beklenti anketinde yüzde 3,4 olan cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi yüzde 3,3'e, gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 3,1'den yüzde 2,7'ye düştü.





