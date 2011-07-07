-ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Merkez Bankasının temmuz ayı birinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi, 66 milyar 547 milyon dolara yükseldi. Haziran ayının ikinci anketinde, beklenti 66 milyar 395,8 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası, temmuz ayı ilk dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,25 olarak belirlendi. Haziran ayının ikinci dönem anketinde oran yüzde 7,61 düzeyindeydi. Haziran ayının ikinci dönem anketinde yüzde 5,5 olan yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 5,9'a yükseldi.