-ENFLASYON BEKLENTİSİ AŞAĞIYA ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2010 yılı sonunda yüzde 6,5 ile yüzde 8,5 aralığında olacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Başkan Yılmaz, Merkez Bankası'nın 2010 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmesinin yer aldığı Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlediği basın toplantısında, gıda ve petrol fiyatları varsayımlarındaki aşağı yönlü güncelemeler ile temel enflasyon göstergelerinde yakın dönemde gözlemlenen yavaşlamaya bağlı olarak, 2010 yıl sonu enflasyon tahmininin orta noktasını bir önceki rapor dönemine kıyasla 0,9 puan aşağı çekildiğini söyledi. Yılmaz, tahminleri oluştururken para politikası duruşuna ilişkin olarak çıkış stratejisinde öngörülen tedbirlerin yılın kalan döneminde büyük ölçüde tamamlandığı, politika faizlerinin ise bir süre daha mevcut düzeylerde tutularak 2011 yılı için de sınırlı bir artış gösterdikten sonra, 3 yıllık tahmin ufku boyunca tek haneli düzeylerde kaldığı varsayımını temel aldıklarını bildirdi. Bu çerçevede enflasyonun 2011 yılında sonunda orta noktası yüzde 5,3 olmak üzere, yüzde 3,6 ile yüzde 7,0 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, ''Buna ek olarak enflasyonun 2012 yılında ise yüzde 5 düzeyine düşeceğini öngörmekteyiz'' dedi.