-ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Merkez Bankasının anketine göre, 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı ikinci dönem anketinde yüzde 6,99'a yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi mayıs ayının ilk dönem anketinde yüzde 6,93 düzeyindeydi. Merkez Bankası, mayıs ayı ikinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi ise değişmedi ve yüzde 5,2 olarak kaldı. Yıl sonu cari açık beklentisi ise 56,9 milyar dolardan 61 milyar dolara çıktı. Mayıs ayının ilk dönem anketinde yüzde 5,2 olarak tespit edilen cari yıl sonu GSYH büyüme beklentisi, mayıs ayının ikinci anket döneminde de değişmedi. Gelecek yıl sonu büyüme beklentisi de değişmedi ve yüzde 4,8 olarak kaldı. Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi, mayıs ayının ikinci anketinde yüzde 0,69'a geriledi. Bu oran, mayıs ayının ilk anketinde yüzde 0,70 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,27'den yüzde 0,23'e geriledi. İki ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 0,26'dan yüzde 0,22'ye indi. Mayıs ayının ilk anketinde yüzde 6,93 olan yıl sonu TÜFE beklentisi de mayıs ayının ikinci anketinde yüzde 6,99'a yükseldi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6,81'den yüzde 6,88'e yükseldi, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,32'den yüzde 6,29'a geriledi. -CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 61 MİLYAR DOLARA ÇIKTI- Cari ay sonu dolar kuru beklentisi 1,5400 liradan 1,5700 liraya yükseldi. Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,5700 liradan 1,5800 liraya, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,5800 liradan 1,5900 liraya çıktı. Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi 56 milyar 964,1 milyon dolardan 61 milyar 9,5 milyon dolara yükseldi. Cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi değişmedi ve yüzde 6,25 düzeyinde kaldı, gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 6,38'den yüzde 6,39'a yükseldi. Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 6,83'den yüzde 6,85'e çıktı. Gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 7,44'ten yüzde 7,41'e indi. Mayıs ayının ilk dönem anketinde yüzde 7,65 olan gelecek 24 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi mayıs ayı ikinci dönem anketinde yüzde 7,63'e geriledi. Merkez Bankası tarafından düzenlenen 2011 Mayıs ayı birinci ve ikinci dönem beklenti anketi sonuçları şöyle: . MAYIS MAYIS . 1.DÖNEM 2. DÖNEM ------------------------------- ---------- --------- -Yıl sonu TÜFE (yüzde) 6,93 6,99 -Yıl sonu dolar kuru beklentisi (TL) 1,5700 1,5800 -Cari yıl sonu GSYH (yüzde) 5,2 5,2 -Cari yıl sonu cari işlemler dengesi (milyon dolar) -56,964.1 -61,009.5