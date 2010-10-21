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Ekonomi

ENFLASYON BEKLENTİSİ % 7,60'A YÜKSELDİ ANKARA (A.A)

21 Ekim 2010 20:24

-ENFLASYON BEKLENTİSİ % 7,60'A YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Merkez Bankasının anketine göre, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi, Ekim ayının ikinci anketinde yüzde 7,60'a yükseldi.      Merkez Bankası, Ekim ayı ikinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.        Buna göre, Ekim ayının birinci anketinde yüzde 7,56 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, Ekim ayının ikinci anketinde yüzde 7,60'a çıktı.      -CARİ AYIN TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 1,15'E ÇIKTI- Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi, Ekim ayının ikinci anketinde yüzde 1,15'e yükseldi. Bu oran, bu ayın birinci anketinde yüzde 1,13 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,81'den yüzde 0,82'ye, iki ay sonrasının TÜFE beklentisi de yüzde 0,49'dan yüzde 0,53'e çıktı. Ekim ayının birinci anketinde yüzde 7,56 olarak belirlenen yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise Ekim ayının ikinci anketinde yüzde 7,60'a yükseldi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 7,06'dan yüzde 7,13'e, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,63'den yüzde 6,67'ye çıktı. -CARİ AÇIK BEKLENTİSİ, 37,5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ- Cari ay dolar kuru beklentisi, 1,4300 liraya geriledi, yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,4700 liraya, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,5200 liraya indi. Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi ise 37 milyar 517 milyon dolara yükseldi. Ekim ayının birinci anketinde beklenti 36 milyar 223 milyon dolar düzeyindeydi. Öte yandan ankette, Hazinenin gelecek 12. ayın altı aylık bono ihalesinde yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 8,33'ten yüzde 8,30'a, gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi devlet tahvili ihalesinin yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 8,87'den yüzde 8,74'e, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi devlet tahvili ihalesinin de yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 9,83'ten yüzde 9,66'ya geriledi.

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